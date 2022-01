Vmware sceglie Petra Heinrich Liedtke per guidare il canale Emea La manager tedesca proviene da Red Hat e ha una profonda conoscenza in ambito di sviluppo prodotto ed ecosistema di canale. Pubblicato il 20 gennaio 2022 da Redazione

Una nuova nomina nel canale di Vmware si aggiunge agli annunci di cambi di poltrona con cui l’anno è cominciato per diversi vendor tecnologici, come per esempio Sap. In casa Vmware la novità è l’ingresso di Petra Heinrich Liedtke, manager tedesca che è stata scelta per il ruolo di vice president, Partner & Commercial Business Emea. Il suo ingresso risale in realtà allo scorso novembre, ma è stato ufficializzato adesso.

Forte di un'esperienza venticinquennale nel settore Ict e di una profonda competenza nell’ambito del canale, Heinrich Liedtke ha cominciato la propria carriera in Lotus Development, per poi militare per circa sei anni all’interno di SuSE Linux/Novell e per poco più di un anno nella società software tedesca Open-Xchange. . In seguito è stata vice president of Partner and Product Sales Emea per Red Hat.

All’interno di Vmware, la manager guiderà un team di 500 persone, con la responsabilità di orientare l’ecosistema di partner dell’azienda sinonimo di virtualizzazione e di multi-cloud. Inoltre, fa sapere l’ufficio stampa, collaborerà con i partner di canale “per aiutarli a migliorare i modelli di business e potenziare le proprie capacità attraverso le soluzioni e i servizi di Vmware”.