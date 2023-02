WithSecure protegge anche le attività “esterne” di Microsoft Teams La soluzione WithSecure Elements Collaboration Protection ora protegge anche le chiamate, chat e riunioni in video di Teams con utenti esterni all’azienda. Pubblicato il 01 febbraio 2023 da Redazione

Per proteggere i dati e le attività di Microsoft Teams da oggi si può utilizzare in modo ancor più esteso la tecnologia di WithSecure, società nata dalle ceneri di F-Secure (la divisione Business) e specializzata in prodotti e servizi di cybersicurezza per aziende. In tempi di lavoro ibrido, la piattaforma di Unified Communication and Collaboration di Microsoft è ampiamente utilizzata anche dalle aziende italiane, e l’estensione di offerta di WithSecure può dunque interessare un vasto pubblico. Tra l’altro un sondaggio realizzato dal vendor nel 2022 (“Withsecure Pulse”, con oltre tremila intervistati in 12 Paesi) ha evidenziato che per le aziende la protezione della forza lavoro ibrida è la principale priorità di cybersicurezza.



L’ampliamento riguarda WithSecure Elements, una piattaforma di sicurezza cloud-nativa utilizzabile tramite licenza annuale o abbonamento mensile, con funzioni di rilevamento delle minacce e risposta automatica. WithSecure Elements già poteva proteggere, oltre agli endpoint, anche gli ambienti cloud e in particolare Microsoft Teams: la novità è che, con l’ultimo aggiornamento, ora vengono protette anche le attività, le chat, le telefonate, le riunioni in video con utenti esterni all’azienda e non solo quelle tra colleghi.



“Le riunioni con soggetti esterni tramite Teams sono piuttosto comuni e si svolgono tramite una vasta gamma di dispositivi, quindi le persone che partecipano con dispositivi mobili possono trasmettere contenuti malevoli senza nemmeno accorgersene”, ha commentato Leszek Tasiemski, head of product management in WithSecure. “Per questo motivo abbiamo progettato una soluzione perfettamente integrata per proteggere gli utenti di Microsoft Teams e di altri servizi di collaborazione di Microsoft 365, indipendentemente dal dispositivo utilizzato”.



La nuova protezione avanzata per Microsoft Teams è inclusa automaticamente in tutti gli abbonamenti WithSecure Elements Collaboration Protection, soluzione che copre anche Microsoft Exchange Online, SharePoint Online e OneDrive for Business, e che si fa carico di sandboxing, rilevamento e rimozione di minacce come virus, trojan e ransomware. Volendo è possibile adottare anche moduli aggiuntivi per la protezione degli endpoint, l’endpoint detection and response, la gestione delle vulnerabilità e la protezione della collaborazione.