ServiceNow scommette sui chatbot poliglotti di Passage AI Dopo l’acquisizione di Loom Systems, ServiceNow annuncia quella di Passage AI, una startup californiana specializzata in piattaforme conversazionali che supportano oltre cento lingue. Pubblicato il 29 gennaio 2020 da Redazione

Nuova acquisizione per ServiceNow, dopo quella recente di Loom Systems. Quest’ultima riguardava l’ambito degli AIOps, ovvero gli analytics basati su intelligenza artificiale e applicati alle operations dell’IT, mentre il nuovo acquisto si occupa di piattaforme conversazionali, anch’esse basate su AI. La startup pronta a confluire in ServiceNow, sulla base dell’accordo di acquisizione appena firmato, si chiama Passage AI, è stata fondata nel 2016 (da Ravi N. Raj, Madhu Mathihalli e Mitul Tiwari) ed è una vicina di casa di Google in quel di Mountain View. Il valore dell’accordo non è stato comunicato.

La piattaforma software di Passage AI permette alle aziende clienti di creare diverse tipologie di chatbot o interfacce vocali utilizzabili per attività di customer service, marketing, vendita o post-vendita, per l’automazione delle procedure dell’IT (ticket, richieste, eccetera), per l’automazione delle risorse umane o per la ricerca documentale. La piattaforma end-to-end che consente di creare applicazioni conversazionali evitando di scrivere codice e utilizzando, invece, un editor con interfaccia grafica e un ambiente di test.

Una tra le caratteristiche di Passage AI è il fatto che la sua tecnologia di Natural Language Processing (Nlp, la base delle applicazioni chatbot e di assistenza vocale) possa supportare nativamente oltre cento lingue in seguito a opportuno allenamento di modelli di deep learning. E questo per ServiceNow è una carta vincente.

L’acquisizione, ha fatto sapere l’ufficio stampa dell’azienda, “farà progredire le capacità di intelligenza artificiale di deep learning di ServiceNow e velocizzerà la sua strategia tesa a supportare tutte le principali lingue sulla Now Platform e su prodotti come ServiceNow Virtual Agent, Service Portal, Workspaces e interfacce emergenti”. La tecnologia di Passage AI sarà dunque integrata sia nelle soluzioni rivolte al supporto clienti, sia a quelle di supporto ai dipendenti.