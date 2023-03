Accesso remoto, Td Synnex distribuisce Hp Anyware Il software, distribuito in Italia da Td Synnex, permette l’accesso sicuro e lo streaming di contenuti tra dispositivi senza l’uso di Vpn. Pubblicato il 30 marzo 2023 da Redazione

Hp Anyware, un nuovo software per l’accesso sicuro e lo streaming di contenuti tra dispositivi, da oggi è disponibile in Italia attraverso Td Synnex. Il distributore ha aggiunto alla propria offerta questa novità rivolta alle aziende e declinabile, anche, in soluzioni verticali. Hp Anyware collega in sicurezza dispositivi aziendali e personali, consentendo di trasmettere in streaming (dal dispositivo host) contenuti di ogni genere, dai dati ai progetti grafici. Inoltre consente l’accesso remoto sicuro alle applicazioni aziendali ospitate su workstation, data center on-premise, edge, cloud pubblico o privato, senza la necessità di una Vpn (Virtual Private Network).

Gli utenti possono accedere a software di grafica, progettazione, costruzione e altri con la potenza di calcolo delle workstation o attraverso risorse in cloud pubblico. Il software soddisfa elevati requisiti di privacy e allo stesso tempo garantisce ottime prestazioni grafiche sui diversi dispositivi in uso, senza perdita di dati o distorsioni. In sostanza, la user experience degli applicativi rimane la stessa, qualsiasi sia il terminale utilizzato.



La soluzione permette ai responsabili IT di estendere ai contesti di lavoro remoto l’accesso sicuro agli spazi di lavoro digitali. Td Synnex proporrà diverse possibilità di deployment, adattabili al contesto, si tratti di enti pubblici, scuole, media company, studi di progettazione o società finanziarie.



“È un altro passo importante verso l’approccio di soluzione che ci chiede il mercato”, ha dichiarato Giuseppe Cordoni, business unit manager PCs & Peripherals di Td Synnex. “Significa portare una proposizione sempre più completa sulle tematiche calde quali connettività, sicurezza e possibilità di collaborazione trasversale produttiva, liberando così i lavoratori ibridi dai vincoli dell'ufficio grazie alle soluzioni Hp Anyware”.