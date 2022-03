Achab dà appuntamento a Riccione ai Managed Service Provider L’evento annuale Msp Day di Achab, dopo due edizioni online, torna in presenza il 10 giugno al Palazzo dei Congressi di Riccione. Pubblicato il 22 marzo 2022 da Redazione

Achab chiama a raccolta i Managed Service Provider con l’appuntamento “Msp Day”, che il prossimo 10 giugno al Palazzo dei Congressi di Riccione (nella foto) torna nell’edizione classica, in presenza, dopo due anni di edizioni svolte online per rispettare le limitazioni imposte dalla pandemia. Non cambia, invece, l’obiettivo dell’evento di Achab, che è quello di aiutare gli Msp ad “assumere un approccio al business più imprenditoriale e consapevole”, e ad apprendere le migliori best practice utilizzabili nella vendita di prodotti e servizi.

“Il biennio passato è stato molto faticoso per tutti e sotto molti punti di vista, non solo a livello economico”, ha commentato il Ceo di Achab, Andrea Veca. “Noi non ci siamo voluti fermare nonostante le difficoltà e per quanto è stato possibile siamo stati vicini ai nostri partner anche se a distanza”.



In questa edizione, la quinta, sono attesi in presenza 250 fornitori di servizi IT e un centinaio collegati da remoto, oltre a 24 vendor tecnologici in qualità di espositori. Si può dire che Achab abbia avuto lungimiranza quando, cinque anni fa, ha scelto la sigla “Msp” per dare un nome al suo appuntamento: oggi, infatti, si sta consolidando la tendenza per cui molti operatori di canale di trasformano in Managed Service Provider, associando i servizi gestiti alla proposta di tecnologie. Il modello del lavoro ibrido, affermatosi anche in Italia, sta spingendo le aziende ad appoggiarsi in misura crescente a fornitori di servizi di gestione infrastrutturale, cybersicurezza e altro ancora.

Il primo appuntamento dell’Msp Day è in realtà per il 9 giugno, con un aperitivo organizzato sulla terrazza del Palazzo dei Congressi, mentre il giorno seguente si apriranno i lavori della conferenza con una serie di sessioni plenarie dedicate allo scenario di mercato e di sessioni parallele incentrate sulle tecnologie. Il tutto sarà corredato da numerosi momenti di networking in cui gli operatori di canale presenti potranno incontrare i vendor e gli esperti del settore, invitati da Achab.