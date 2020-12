Addio Flash: Adobe da gennaio lo manda in pensione Sono passati ben 24 anni dal suo ingresso sul mercato e ora l'utility, un tempo onnipresente, che ha segnato la trasformazione di Internet, sta per essere “dismessa”. Pubblicato il 14 dicembre 2020 da Redazione

Adobe la scorsa settimana ha rilasciato il suo ultimo aggiornamento per Flash Player e ha informato gli utenti che dal prossimo 12 gennaio l’applicazione smetterà di funzionare.

"Oggi viene rilasciato l’ultimo aggiornamento programmato di Flash Player per tutte le region al di fuori della Cina continentale", ha scritto Adobe nella nota di rilascio dell'aggiornamento. "Adobe non supporterà più Flash Player dopo il 31 dicembre 2020 e bloccherà l'esecuzione dei contenuti Flash in Flash Player a partire dal 12 gennaio 2021".

Con queste parole Adobe ha designato la fine, dopo 24 anni, di Flash Player, l'utility un tempo onnipresente che ha portato Internet sulla via dei contenuti multimediali. Ma l’annuncio non è stato inaspettato. Infatti a metà del 2017l’azienda aveva già detto che avrebbe sospeso la distribuzione dell'applicazione entro la fine del 2020.

Adobe ha spiegato che la “fine” di Flash è stata segnata dall'evoluzione e dalla maturazione di standard aperti - come HtmL5, WebGL e WebAssembly - che "offrono molte delle capacità e delle funzionalità per le quali i plug-in sono stati pionieri” e quindi erano “una valida alternativa per i contenuti sul web".

Ciò che Adobe non ha menzionato sono i problemi legati alla sicurezza, che hanno afflitto il player, e gli “infiniti” cicli di patch per le vulnerabilità. I principali sviluppatori di browser - Apple, Google, Microsoft e Mozilla - hanno fatto seguito all'annuncio di Adobe del luglio 2017 con le proprie roadmap. Poiché la maggior parte dei contenuti Flash è stata creata per i siti ed eseguita nei browser, i piani di questi quattro “big” hanno avuto un peso enorme.