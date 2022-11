Adrian Gregory diventa presidente Emea di Insight Emma de Sousa lascia dopo vent’anni in azienda. Gregory vanta un’esperienza di leadership decennale all’interno di Atos. Pubblicato il 21 novembre 2022 da Redazione

Cambio alla guida di Insight Enterprises, system integrator presente nella lista Fortune 500: dopo vent’anni in azienda, Emma de Sousa lascia il ruolo di presidente della regione Emea, che viene occupato da Adrian Gregory. De Sousa collaborerà al passaggio di consegne, che sarà effettivo dall’inizio del 2023.



"È stata una decisione molto difficile da prendere”, ha dichiarato de Sousa, “ma è stato un privilegio far parte di questa meravigliosa azienda sempre in evoluzione che si basa su valori cardine come “Hunger, Heart and Harmony. Auguro alla società e ai miei collaboratori ogni successo così che Insight possa perseguire l’ambizione di diventare il principale integratore di soluzioni, il partner di cui i nostri clienti non possono fare a meno".



“Abbiamo un profondo rispetto per la decisione presa da Emma e la sosteniamo pienamente”, ha detto l’amministratore delegato di Insight, Joyce Mullen. “La ringraziamo per averci guidato con la sua leadership e per i molti anni di successi ottenuti alla guida dell’azienda in Regno Unito e nell’area Emea. Emma gode di enorme stima sia da parte dell’intero settore sia da parte dei colleghi e vorrei rendere omaggio al suo costante impegno nel costruire una cultura che mira all’eccellenza e all’inclusività all’interno di Insight. Abbiamo colto l'occasione per valutare attentamente le alternative e abbiamo individuato in Adrian un degno successore di Emma".

Prima di entrare in Insight, Adrian Gregory ha lavorato per oltre un decennio per Atos SE. Per la multinazionale francese ha ricoperto negli anni diversi ruoli, tra cui quello di Ceo per il Nord Europa e la regione Asia Pacifico. In precedenza ha fatto parte di Hp e di Fujitsu.