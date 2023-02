Akamai annuncia servizi cloud capillari a prezzi convenienti L’offerta Akamai Connected Cloud promette un’ottima copertura geografica grazie a nuovi data center “core” e al collegamento con i siti edge. La politica prezzi sarà “aggressiva”. Pubblicato il 14 febbraio 2023 da Redazione

Akamai si butta sul cloud computing, o meglio sull’accoppiata tra cloud ed edge computing, per lanciare nuovi servizi di calcolo, storage, database, sicurezza e delivery dei contenuti, rivolti sia alle aziende utenti sia agli sviluppatori sia ai centri IT. La nuova offerta Akamai Connected Cloud si distinguerà dall’approccio scelto da altri vendor perché integra siti di computing “core” e distribuiti con una rete edge su vasta scala. Una delle caratteristiche sottolineate dall’azienda è la copertura territoriale della propria rete di data center.



Si prevede di “garantire una continuità di computing, dal core all'edge, consentendo alle aziende di creare, distribuire e proteggere in modo più efficiente carichi di lavoro altamente performanti che richiedono una latenza di pochi millisecondi e una portata globale”, ha fatto sapere Akamai. I settori di destinazione spaziano dalle aziende che usano il Software as-a-Service per attività critiche al mondo del retail, dal gaming all’ambito governativo.



In aggiunta agli undici siti “core” esistenti, entro il mese di giugno saranno attivati tre nuovi data center, che al pari degli altri si collegheranno alla backbone di Akamai e, da qui, alla rete edge. Le tre infrastrutture, ha fatto sapere l’azienda, serviranno i clienti enterprise di Europa e Stati Uniti e conterranno tutti i servizi di cloud computing acquisiti da Linode, società rilevata da Akamai l’anno scorso. Inoltre i tre data center diventeranno il modello per dieci ulteriori siti “core” che saranno attivati nel corso di quest’anno.



Accanto ai nuovi data center “core”, è prevista l’attivazione di siti distribuiti in una cinquantina di città del mondo: serviranno a portare le funzionalità base di cloud computing in località difficili da raggiungere e attualmente poco servite dai cloud provider. “Stiamo adottando un approccio fondamentalmente diverso al cloud computing, basandoci su 25 anni di esperienza nella scalabilità e nella protezione delle maggiori aziende al mondo", ha sottolineato Tom Leighton, cofondatore e Ceo dell’azienda. "Akamai sta costruendo il cloud che servirà nel prossimo decennio".

Akamai ha anche annunciato una nuova politica di “prezzi aggressivi”, così li definisce, per il traffico in uscita (egress). Grazie alla potenza della propria rete, la società conta di poter ridurre i costi del traffico in uscita dal cloud e di poter garantire vantaggi economici analoghi a quelli del suo Content Delivery Network, usato per il trasferimento dei dati. Il nuovo sistema tariffario dei dati in uscita proporrà offerte “notevolmente scontate” rispetto a quelle degli hyperscaler e di altri fornitori di cloud.

Tom Leighton, cofondatore e Ceo di Akamai

"La posizione di leadership di Akamai nell'edge”, ha aggiunto Leighton, “ci consente di rendere scalabile tutto ciò che abbiamo a portata di mano. Rendiamo scalabili i contenuti, avvicinando le experience digitali agli utenti più di chiunque altro. Rendiamo scalabile la cybersicurezza, allontanando le minacce dalle aziende e dalle persone. I nostri clienti ci conoscono e si fidano di noi per questa caratteristica. Ora abbiamo in programma di rendere scalabile il cloud computing per offrire ai clienti performance migliori a un costo inferiore".

Altre novità interessano direttamente gli sviluppatori. A loro è rivolto un nuovo pacchetto di servizi che permetteranno di creare, eseguire e proteggere carichi di lavoro più vicino ai punti in cui le aziende e gli utenti si connettono online. Akamai ha anche comunicato di aver ottenuto la conformità ai nuovi standard ISO, SOC 2 e HIPAA, così da certificare la sicurezza dei servizi e favorire lo spostamento dei carichi di lavoro sui propri data center.

C’è poi un annuncio che interessa il canale, Akamai Qualified Computing Partner Program. Si tratta di un nuovo programma che permette a partner selezionati di rendere disponibili servizi basati su soluzioni interoperabili con Akamai Connected Cloud.