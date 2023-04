Alcatel-Lucent Enterprise aiuta i partner a puntare sui servizi Il nuovo programma di canale 360 Partner Experience aiuta gli operatori dell’ecosistema a transitare sul modello “as-a-Service”. Pubblicato il 07 aprile 2023 da Redazione

Lo spostamento degli operatori di canale sui servizi, e più specificatamente sul modello “as-a-Service”, è una tendenza che attraversa molti mercati. Anche quello delle telecomunicazioni e dei servizi di contact center. Alcatel-Lucent Enterprise inaugura un nuovo programma di canale chiamato 360 Partner Experience (360PX) a beneficio dei 3.400 operatori del proprio ecosistema, e gli obiettivi sono quelli di migliorare le loro competenze e accelerare la crescita sul portafoglio end-to-end dell'azienda.

L’offerta include soluzioni di comunicazione, di rete e CCaaS (Contact Center as.a-Service) vendute in modalità on-premise, ibrida o cloud (pubblico o privato). Un aspetto chiave del programma è, ha spiegato Alcatel Lucent Enterprise, “l'accompagnamento dei partner nella transizione della loro offerta verso soluzioni ‘as a service’ (XaaS) o su abbonamento”, sebbene continuando a sostenere le loro attività Capex.



Il programma, inoltre, “offre ai partner un percorso unico, specifico per ogni organizzazione” e il discorso vale sia per quelli già appartenenti all’ecosistema sia, eventualmente, per altri partner con competenze specifiche su mercati verticali. Una innovazione introdotta è la struttura di accreditamento “à la carte”, in supporto ai partner che desiderono specializzarsi nelle vendite o nei servizi di una o più categorie di soluzioni (XaaS, Capex o settori verticali come sanità, istruzione, Pubblica Amministrazione, trasporti, energia e utility). 360PX contempla anche un grado di flessibilità e modularità che permette ai partner di focalizzarsi sui propri punti di forza e competenze.



Alcatel Lucente Enterprise ha detto di voler incoraggiare anche la collaborazione tra sé stessa e gli affiliati al programma di canale e quella reciproca fra partner: a tal fine è utile una piattaforma chiamata Business Relationship Management, che permette di comunicare e collaborare in tempo reale sulla pianificazione delle strategie e sull’esecuzione dei progetti rivolti ai clienti.



"Il nostro programma 360 Partner Experience”, ha dichiarato Claudio Soland, senior vice president Alliances and Global Partner Programme dell’azienda francese, “consente ai nostri partner esistenti e a quelli nuovi di fare business con Alcatel-Lucent Enterprise sia in modalità Capex, sia XaaS. Il supporto potenziato li aiuterà a crescere, in particolare se stanno passando a un modello di abbonamento. Inoltre, l'ecosistema collaborativo che stiamo promuovendo andrà a vantaggio di tutti i nostri partner presenti nel mondo".



"Oggi i clienti chiedono soluzioni più complete e complesse, che necessitano delle competenze combinate di diversi esperti”, ha commentato Rukmini Glanard, executive vice president, global sales, services & marketing. “Agevolando questo processo, l'ecosistema di partner 360PX garantisce che gli utenti finali ricevano soluzioni ottimali con il miglior servizio, mentre migrano verso piattaforme sempre più integrate".

(Immagine di rawpixel da Freepik)