Ally cresce più del previsto e sigla nuove partnership A un anno dalla nascita, la società ha già vinto tante sfide nel settore della consulenza It per le Pmi del manifatturiero Pubblicato il 30 ottobre 2020 da Redazione

Dopo un anno esatto dalla nascita, Ally Consulting, realtà leader della consulenza IT che affianca le imprese del manifatturiero, fa il punto sull’andamento del business.

In un periodo di soli 12 mesi l’azienda ha raggiunto buoni risultati, accrescendo il parco clienti e consolidando il rapporto con Infor fino a diventare il partner di riferimento in Italia per la soluzione CloudSuite Industrial. In un settore come quello It, Ally vuole distinguersi per il suo approccio consulenziale, per le sue soluzioni altamente innovative ma soprattutto per i suoi valori fondanti: flessibilità, innovazione e concretezza.

La crescita di Ally si vede nei numeri ma anche e soprattutto nelle competenze; l’azienda prevede di chiudere il 2020 con un fatturato di 3 milioni di euro, superando le aspettative in un periodo comunque segnato da una crisi economica senza precedenti. Il parco clienti è composto da più di cento aziende in Italia e all’estero con diversi progetti di innovazione per le Pmi e con la gestione di oltre 2.000 utenti Infor.

Ally Consulting ha visto un’evoluzione del proprio ruolo, estendendo la propria funzione di fornitore di soluzioni digitali specializzate per il settore manifatturiero - di cui il sistema Erp è il cuore pulsante – fino a diventare un consulente per le imprese, lavorando alacremente per ampliare la propria offerta di servizi complementari al sistema Erp, attraverso nuove partnership.

“In questi mesi abbiamo siglato accordi strategici con aziende specializzate, in ambito tecnologico con realtà per la raccolta dei dati, con società che sviluppano e implementano soluzioni complementari come i sistemi Mes per l’avanzamento della produzione, o con imprese di formazione e consulenza nel segmento della supply chain”, ha dichiarato Paolo Aversa, Managing Director di Ally Consulting. “Le alleanze con altre società che promuovono l’innovazione digitale sono un pilastro fondamentale della nostra strategia consulenziale e, come annunciato lo scorso anno, continueremo a fare scouting sul mercato per ampliarle ulteriormente e fornire ai nostri clienti strumenti che consentano di trasformare le tecnologie in leve competitive per vincere le nuove sfide del mercato moderno”.

Paolo Aversa

Proprio per rispondere all’espansione del business e alle crescenti richieste del mercato Ally ha investito in nuove assunzioni, distribuite tra le due sedi di Milano e Ravenna. Il team di specialisti è cresciuto del 15% portando a 38 il numero di professionisti presenti in azienda, con la previsione di ulteriori nuovi ingressi nei mesi a venire di Business, Application e Technical consultant.