Alte prestazioni e consumi ridotti nei nuovi firewall di Fortinet La serie FortiGate 1000F garantisce prestazioni elevate a fronte di consumi energetici ridotti: fino all'83% di Watt in meno a parità di Gbps throughput. Pubblicato il 01 dicembre 2022

Sicurezza, prestazioni e scalabilità sono da sempre le caratteristiche di un buon firewall. Ma oggi l’attenzione aziende produttrici e dei clienti è anche rivolta, più che in passato, alla riduzione dei consumi. Nelle analisi di Gartner su quali saranno le priorità tecnologiche e green nei prossimi anni si legge che entro entro il 2025 il 50% dei chief information officer avrà metriche di performance legate alla sostenibilità nell’organizzazione IT.

In tempi di caro bolletta e di dibattito sulla sostenibilità, cade a fagiolo la nuova gamma di firewall “next gen” di Fortinet: FortiGate 1000F punta a garantire prestazioni elevate e scalabilità ma anche a ridurre i requisiti di alimentazione, di raffreddamento e di spazio occupato. A detta del produttore, i nuovi modelli (qui le caratteristiche tecniche) garantiscono rispetto a firewall della concorrenza paragonabili un throughput sette volte più veloce e un consumo energetico drasticamente inferiore. Si arriva, infatti, a consumare l’83% di Watt in meno a parità di Gbps di throughput e in fase di raffreddamento, rispetto ai modelli della concorrenza, si genera solo il 15% di BTU/h per Gbps di throughput del firewall.

“Al giorno d’oggi la sostenibilità è una delle preoccupazioni più sentite dalle imprese, e ciò mette sotto pressione i Cio affinché riducano l’impronta di carbonio dell’infrastruttura IT”, ha commentato John Maddison, executive vice president of products e direttore marketing della società. “Fortinet continua a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e ad aiutare i propri clienti a fare lo stesso migliorando le prestazioni e l’efficienza energetica dei propri prodotti. La serie di firewall di prossima generazione FortiGate 1000F, che offre prestazioni più elevate e consumi energetici inferiori rispetto alle soluzioni della concorrenza, è l’ultimo esempio di questo impegno”.

Tra le altre caratteristiche di pregio di questa gamma, Fortinet sottolinea la presenza di processori di sicurezza (Secure Processing Unit, Spu) che sono frutto di vent’anni di lavoro di sviluppo. A loro si deve il merito di garantire sui modelli FortiGate 1000F un throughput del firewall superiore, mediamente, di 7,4 volte a quello della concorrenza. Inoltre le prestazioni Vpn IPsec e il throughput di ispezione SSL sono superiori di quasi sette volte alla media del settore, e questo aiuta a eliminare i punti ciechi e ad assicurare la piena visibilità dei flussi di rete (sia quelli in chiaro sia quelli crittografati) senza colli di bottiglia. La serie FortiGate 1000F si presta a differenti casi d’uso, tra cui la prevenzione delle intrusioni, la difesa dai malware, il controllo delle applicazioni e i processi di intelligenza artificiale o machine learning.