Amazon si allarga a Roma con il sesto magazzino italiano Il sito logistico di Colleferro, nella città metropolitana di Roma, è ufficialmente operativo: darà lavoro a 500 persone assunte a tempo indeterminato. Pubblicato il 06 ottobre 2020 da Redazione

I grandi progetti di Amazon in Italia diventano realtà, ancora una volta: il nuovo sito logistico di Colleferro, nella città metropolitana di Roma, è ufficialmente operativo, e promette di generare 500 posti di lavoro a tempo indeterminato da qui a tre anni. Il magazzino è il sesto centro di distribuzione aperto in Italia dalla società di Jeff Bezos, dopo quelli di Castel San Giovanni (PC), Passo Corese (RI), Vercelli, Torrazza Piemonte (TO) e Castelguglielmo-San Bellino (RO. L’inaugurazionedi quest’ultimo risale appena allo scorso 21 settembre.

Per il lancio dei due nuovi centri di distribuzione, quello di Colleferro e quello di Castelguglielmo-San Bellino, nel complesso Amazon ha investito 140 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai 5,8 miliardi già investiti in Italia dal 2010 a oggi. Con questa nuova apertura, Amazon “espande ulteriormente la sua rete logistica per far fronte alla domanda crescente di ordini da parte dei clienti, ampliare l’offerta di prodotti e supportare al meglio le piccole e medie imprese che vendono su Amazon.it e si appoggiano al servizio Logistica di Amazon”. Quest’ultimo permette alle aziende che ne usufruiscono di affidare ad Amazon la gestione degli ordini”, spiega una nota dell’ufficio stampa.

Il centro logistico di Colleferro funziona appoggiandosi a sistemi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas serra, inclusi pannelli solari (per una potenza totale installata di 2 MW,), luci a LED per l’illuminazione, un impianto per il raffreddamento e il riscaldamento degli ambienti con recupero di energia, fornitura di acqua calda senza l’utilizzo di gas metano, serramenti e materiali per le coperture che favoriscono l’isolamento termico. L’edificio è stato costruito con l’obiettivo di conseguire la certificazione BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), ottenendo la valutazione “Very Good”. Intorno al sito saranno realizzati spazi alberati, aree verdi e un frutteto, e troveranno casa una decina di asini destinati ad attività di pet therapy.

A proposito delle misure di protezione dal coronavirus, Stefano Perego, vice presidente Amazon Operations per l’Europa, ha fatto sapere: “Continueremo a lavorare a stretto contatto con le autorità locali, assicurandoci di servire al meglio i clienti e, al tempo stesso, di tutelare la salute dei nostri dipendenti come fatto sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria che abbiamo affrontato nei mesi scorsi e che non si è ancora conclusa. Abbiamo inoltre implementato proattivamente numerose misure e modificato oltre 150 processi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti: abbiamo incrementato la pulizia di tutti i siti, introdotto il distanziamento di due metri, richiesto ai corrieri di restare a distanza dai clienti durante le consegne. Solo in Italia abbiamo ordinato 131 milioni di unità di disinfettante per mani, 14.8 milioni di paia di guanti, 5 milioni di mascherine, visiere protettive e altre protezioni per naso e bocca, e 12.7 milioni di confezioni di salviette disinfettanti”.