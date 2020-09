Amazon Sidewalk, un sistema di rete mesh per la localizzazione Sarà presentato entro la fine dell’anno e si occuperà del tracciamento della posizione di un device, sfruttando la connettività tramite i dispositivi Echo e Ring dell’azienda. Pubblicato il 22 settembre 2020 da Redazione

Amazon ha in programma di lanciare, entro la fine dell’anno, un nuovo sistema di rete e localizzazione. Si chiamerà Sidewalk e collegherà i dispositivi per la smart home e altri prodotti Amazon tramite Bluetooth Low Energy (Ble), con una connessione che va oltre la portata di una rete Wi-Fi standard.

Sidewalk trasformerebbe dispositivi, come proiettori smart e home assistant in network bridge, trasmettendo aggiornamenti di sicurezza e comandi da un hub Wi-Fi centrale. Oltre a inviare il software, i segnali gli consentiranno di triangolare la posizione approssimativa di un device in base ai suoi contatti con altri dispositivi abilitati.

Il sistema sarà integrato in Echo. Inoltre Tile ha già aderito al progetto, come prima piattaforma di terze parti a supportare Sidewalk. Amazon ha in programma, in un secondo momento, di aggiungere alla rete anche le telecamere Ring, avvisando direttamente i proprietari di questi dispositivi quando il sistema sarà supportato. Un elenco completo dei device compatibili con Sidewalk è disponibile sulla pagina di presentazione del progetto.

Un po’ come avviene con una rete mesh, l'aggiunta di più dispositivi estenderà la portata e le funzionalità di Sidewalk, quindi è fondamentale per Amazon integrare il sistema nel maggior numero possibile di home device. Come l’azienda spiega nella pagina sul sito "più numerosi sono i partecipanti più la rete diventa forte".

Secondo il post sul sito, Sidewalk verrà utilizzato "per semplificare la configurazione di nuovi dispositivi, estendere il range operativo di quelli a banda stretta, aiutandoli a rimanere online e aggiornati anche se sono fuori dalla portata del Wi-Fi domestico".

È probabile, però, che le funzioni di tracciamento della posizione siano fondamentali per il successo di Sidewalk, differenziandolo dai più convenzionali sistemi Wi-Fi mesh offerti da Google ed Eero. Amazon aveva già effettuato un dimostrazione del funzionamento utilizzando i dispositivi Ring Fetch, che si agganciano al collare di un animale domestico per rintracciarlo, creando essenzialmente un recinto virtuale e avvisando quando questo si allontana dall'area designata.

Amazon ha anche presentato una serie di funzionalità per la privacy, pensate per impedire agli utenti non autorizzati di raccogliere dati. Se si ha un Echo sulla rete Sidewalk, non si avrà modo di sapere quali altri dispositivi stanno eseguendo il ping e i segnali stessi sono crittografati.