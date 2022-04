Analizzare le conversazioni digitali è più facile con Medallia La nuova soluzione Medallia Athena Studio permette di creare con strumenti low-code e no-code modelli di intelligenza artificiale e machine learning per l’analisi di messaggi aperti e conversazioni. Pubblicato il 12 aprile 2022 da Redazione

I software di analisi di intelligenza artificiale e machine learning possono essere estremamente complessi da creare, ma esistono anche strumenti low-code e no-code che semplificano l’opera e abbassano drasticamente i requisiti tecnici da possedere. Ne è esempio la nuova soluzione presentata da Medallia, società di San Francisco specializzata in tecnologie per la customer experience, presente sul mercato da più di un decennio con le proprie tecnologie di text analytics per le analisi delle conversazioni online. Con Athena Studio fa un passo ulteriore, proponendo una soluzione che consente alle aziende di creare con strumenti low-code o no-code dei modelli personalizzati di intelligenza artificiale e machine learning per l’analisi di dati non strutturati.



“Da oltre dieci anni le soluzioni di Text Analytics di Medallia hanno permesso ai brand di tutto il mondo l’analisi di dati non strutturati e a milioni di dipendenti di utilizzare queste preziose fonti d’informazione per prendere decisioni più incentrate sui clienti e sui dipendenti", ha dichiarato Sarika Khanna, executive vice president & chief product officer di Medallia. "Il lancio di Athena Studio rappresenta un ulteriore passo in avanti per rendere la scienza dei dati e la personalizzazione dei modelli più accessibile alle organizzazioni di ogni dimensione".



I tempi e le difficoltà tecniche si riducono anche grazie alla presenza di modelli predefiniti per l'analisi di NPS e CSAT, ticket di supporto, revisioni, sondaggi e altro. Con Athena Studio, assicura Medallia, bastano alcune ore o al massimo pochi giorni per sviluppare, addestrare e personalizzare modelli di analisi, applicabili a commenti pubblicati sui social network, ticket di supporto clienti, conversazioni in chat, email, recensioni, messaggi audio o video e altri tipi di dati conversazionali.



La soluzione consente di identificare modelli e tendenze in qualsiasi documento di testo aperto. Permette, inoltre, di•automatizzare i processi aziendali con integrazioni predefinite nei sistemi informatici per la gestione dei ticket e in applicativi di marketing e produttività.