Ancora più automazione per i commercialisti con Wolters Kluwer Due nuovi software di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, Genya Telematici e Digy Estratto Conto, semplificano e velocizzano il lavoro degli studi professionali. Pubblicato il 30 settembre 2022 da Redazione

Novità per gli studi professionali: Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, specialista del software in questo settore, ha lanciato due nuove soluzioni che aiutano i semplificano e velocizzano il lavoro dei commercialisti. Genya Telematici è un software che permette di automatizzare il processo di invio e ricezione delle forniture telematiche, mentre Digy Estratto Conto automatizza il processo della contabilizzazione dell'estratto conto bancario.



Più nel dettaglio, Genya Telematici gestisce in modo automatizzato il processo di invio e ricezione delle forniture telematiche. La soluzione centralizza tutte le operazioni di controllo, invio e archiviazione dei file e monitora tutte le interazioni telematiche con l’Agenzia delle Entrate. Gli utilizzatori vengono guidati passo passo in tutti le operazioni, dall’importazione, al controllo e invio di dichiarazioni e deleghe all’Agenzia delle Entrate, fino al recupero delle ricevute e archiviazione del fascicolo.



Oltre a velocità e automazione, ulteriori vantaggi derivano dal fatto che si tratta di una software basato su cloud: è sempre possibile accedere ai dichiarazioni e ricevute (anche quelle non recenti) da qualsiasi postazione e in qualsiasi momento, e inoltre vengono ricevuti in automatico tutti gli aggiornamenti dei moduli di controllo di Entratel. Inoltre dal cruscotto dedicato si possono monitorare le scadenze e l’avanzamento delle attività di invio e recupero ricevute dello studio (dichiarativi, deleghe ed altri modelli).



Digy Estratto Conto è stata sviluppata sull’onda delle opportunità offerte dalla nuova normativa europea PSD2. Il software permette ai commercialisti di gestire in modo automatico il recupero, l'aggregazione automatica e la relativa contabilizzazione delle informazioni degli estratti conto dei clienti. Al professionista non resta che scegliere quali clienti attivare e ottenere il consenso per poter importare in automatico i movimenti dei conti bancari all’interno dei gestionali Wolters Kluwer. Il software permette anche, la registrazione contabile intelligente ed efficiente, l’azzeramento degli errori dovuti a procedure manuali e, più in generale, una maggiore autonomia nel lavoro del commercialista.



“Il complesso momento economico che segue l’emergenza sanitaria è il vero acceleratore della trasformazione digitale”, ha commentato Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. “Per questo siamo sempre più impegnati a fornire a professionisti e Pmi strumenti adeguati alle importanti sfide imposte dal periodo e a consolidare sempre più il rapporto consulenziale che li unisce. Le nostre innovazioni sono ispirate da due principi fondamentali: l’incremento dell’efficienza operativa e la creazione di nuovi strumenti a valore”.