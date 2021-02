Apple Car sarà prodotta da Kia e non ci sarà nessuno al volante Nuove indiscrezioni affermano che l’azienda di Tim Cook e Hunday/Kia Motors sarebbero vicine a un accordo. La prima Apple Car sarà a guida autonoma. Pubblicato il 04 febbraio 2021 da Valentina Bernocco

La Apple Car è ancora protagonista dei rumors: sarebbe quasi cosa fatta l’accordo con Hyundai/Kia Motors per la produzione delle prime automobili elettriche con intelligenza artificiale a bordo targate Mela. I rumors dei giorni scorsi, inizialmente smentiti, trovano ora una nuova conferma nelle pagine del quotidiano sudcoreano DongA e in quelle di Cnbc. Secondo quest’ultima, che cita “svariate fonti che hanno informato Cnbc sul progetto”, Apple e il gruppo automobilistico sudcoreano sarebbero vicine alla chiusura dell’intesa commerciale, la quale (a detta di DongA) avrà un valore di 3,6 miliardi di dollari.

Il merito della chiusura, ormai prossima, dell’accordo si deve in parte a Euisun Chung, in carica dallo scorso anno come presidente di Hyundai Motor Group. A detta di una fonte, “Chung ha chiarito che la mobility è il futuro della sua azienda”. Le nuove indiscrezioni dicono anche che il primo lotto di veicoli sarà assemblato nello stabilimento Kia di West Point, in Georgia. La localizzazione della produzione negli Stati Uniti consentirà a Apple di esercitare un maggior controllo sulle componenti software e hardware impiegate.

Per la vettura di Cupertino, lo ricordiamo, il nome Apple Car è una pura ipotesi, ma i media di tutto il mondo concordano nell’utilizzare questa etichetta. E chissà che davvero l’azienda di Tim Cook non finisca per sceglierla. Quello che sappiamo, dalle speculazioni, è invece che si tratterà di un veicolo elettrico a guida autonoma, che potrà quindi circolare senza nessun essere umano al volante. D’altra parte il lancio sul mercato è previsto non prima del 2024 e c’è dunque ancora tempo per superare gli attuali ostacoli tecnici e normativi alla circolazione di auto driverless con livello massimo di autonomia. Secondo una delle fonti, sarà “progettato per operare senza un conducente e focalizzato sull’ultimo miglio”, dunque su tratti di breve percorrenza.

Stando a precedenti rumors dei giorni scorsi, la Apple Car impiegherà la nuova piattaforma di Hyundai per le vetture elettriche, recentemente presentata: E-Gmp, questo il nome, permette un’accelerazione da zero a 100 Km orari in meno di 3,5 secondi e una velocità massima teorica di 260 chilometri orari, a fronte di una buona stabilità. Caratteristiche che fanno aumentare ancora la curiosità sulla futura Apple Car.