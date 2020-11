Apple entra a far parte del gruppo industriale che lavora per il 6G L’azienda, come annunciato da Alliance for Telecommunications Industry Solutions, è uno degli undici membri della Next G Alliance, che promuove la leadership della tecnologia mobile nord americana nel settore della connettività di nuova generazione. Pubblicato il 16 novembre 2020 da Redazione

L'Alliance for Telecommunications Industry Solutions (Atis) ha reso noto che Apple è entrata a far parte della Next G Alliance, un gruppo industriale che lavora per "promuovere la leadership del Nord America nella tecnologia mobile 6G per il prossimo decennio, pur continuando a seguire l'evoluzione a lungo termine del 5G ". L’azienda di Cupertino è uno degli 11 nuovi membri del gruppo insieme a Charter, Cisco, Google, Hewlett-Packard, Intel, Keysight Technologies, Lg, Mavenir, Mitre e VMware.

“Progettata per gettare le basi in un mercato dinamico come quello delle future generazioni delle tecnologie mobile, Next G Alliance prende il nome dal suo obiettivo principale: stabilire la preminenza del Nord America nel percorso evolutivo del 5G e nello sviluppo del 6G”, si legge nell’annuncio. “Il suo lavoro comprenderà l'intero ciclo: dalla ricerca e sviluppo, alla produzione, standardizzazione e infine preparazione per il mercato”.

Oggi la Next G Alliance terrà la sua prima riunione con i propri membri per definire la direzione e la strategia. A settembre At&T ha affermato di avere già ingegneri che lavorano sulle reti 6G di nuova generazione, ma si prevede che questa tecnologia non sarà disponibile ancora per diversi anni.