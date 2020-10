Apple ha fatto poker: quattro nuovi iPhone per tutte le esigenze Si va dal 12 Pro Maxi al 12 Pro con schermo da 6,7 e 6,1 pollici e un apparato fotografico super, fino al 12 e al 12 mini con schermi da 6,1 e 5,4 pollici e doppia fotocamera. Sono tutti equipaggiati con il nuovo processore A14 Bionic e offrono connettività 5G. Pubblicato il 14 ottobre 2020 da Redazione

A un mese di distanza dal precedente annuncio, che vedeva protagonisti soprattutto i nuovi Apple Watch Series 6 e gli iPad Air, ecco la tanto attesa, ma abbondantemente preannunciata presentazione degli iPhone 12 in quattro modelli, accomunati dalla presenza del chip A14 Bionic e il nuovo processore Image Signal Processor (Isp), dalla connettività 5G e dalla possibilità di girare video Hdr con Dolby Vision. Sul retro è presente il sistema MagSafe, un magnete che allinea lo smartphone al caricatore e abilita la ricarica wireless rapida. Inoltre sono resistenti all’acqua (standard IP 68) fino a una profondità di sei metri per un massimo di trenta minuti e sono protetti dal contatto accidentale con liquidi come bevande calde o gassate.

Partiamo dai più “grandi” in tutti i sensi, ovvero l’iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Pro, che integrano, rispettivamente, uno schermo Super Retina Xdr da 6,7 pollici, il più grande mai montato su un iPhone e un display è da 6,1 pollici. Dal punto di vista del design si presentano con un profilo in acciaio chirurgico inossidabile e un retro in vetro opaco, mentre il vetro della parte anteriore, grazie a un rivestimento definito Ceramic Shield, a detta di Apple ha una resistenza alle cadute migliorata di quattro volte.

L’apparato fotografico è di tutto rispetto con sensori da 12 megapixel. L’iPhone 12 Pro incorpora una nuova fotocamera grandangolare con obiettivo a sette elementi e apertura ƒ/1.6, una ultra-grandangolare con un campo di visione di 120° e un teleobiettivo con lunghezza focale di 52 mm e zoom ottico 4x. Con l’iPhone 12 Pro Max andiamo oltre, in quanto la nuova fotocamera grandangolare con apertura ƒ/1.6 è dotata di un sensore del 47% più ampio, con pixel da 1,7μm per un miglioramento delle prestazioni pari all’87% in condizioni di scarsa illuminazione. Include inoltre la fotocamera ultra-grandangolare e un teleobiettivo con lunghezza focale di 65 mm. Lo zoom ottico è un 5x.

La famiglia Pro e Pro Max è accomunata dalla presenza di uno scanner Lidar, dedicato alla realtà aumentata, che comporta vantaggi anche per la fotocamera, con una messa a fuoco automatica più veloce in ambienti poco illuminati e l’introduzione dei ritratti in modalità Notte.

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max saranno disponibili nei modelli da 128, 256 e 512 gigabyte nei colori grafite, argento, oro e blu Pacifico con prezzi che partono da 1.189 e da 1.289 euro. iPhone 12 Pro può essere preordinato da venerdì 16 ottobre, con disponibilità da venerdì 23 ottobre, mentre per l’iPhone 12 Pro Max il preordine parte da venerdì 6 novembre e sarà disponibile da venerdì 13 novembre.

iPhone 12 e iPhone 12 mini hanno un display Super Retina Xdr con rivestimento anteriore Ceramic Shield, rispettivamente, da 6,1 e 5,4 pollici. L’apparato fotografico vede un nuovo sistema a doppia fotocamera con ultra-grandangolare e un nuovo grandangolo con apertura ƒ/1.6. Saranno disponibili nei modelli da 64, 128 e 256 gigabyte nei colori blu, verde, nero, bianco e (Product) Red con prezzi che partono da 939 e 839 euro. Si può preordinare iPhone 12 da venerdì 16 ottobre con disponibilità da venerdì 23 ottobre, mentre l’iPhone 12 mini potrà essere preordinato da venerdì 6 novembre e sarà disponibile da venerdì 13 novembre.