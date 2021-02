Applicazioni 5G, Google e Intel fanno fronte comune Le due aziende hanno deciso di sviluppare in modo congiunto una tecnologia open source rapida in cloud per presidiare un ambito in piena evoluzione. Pubblicato il 25 febbraio 2021 da Redazione

Lo sviluppo della tecnologia 5G non riguarda solo la connettività dell'ultimo chilometro, ovvero quella che lega i nostri dispositivi a Internet. Altrettanto rilevante è ciò che connette i punti di accesso 5G al resto del Web ed è su questo fronte che Google e Intel hanno deciso di unire le proprie forze.

Le due aziende lavoreranno in modo congiunto per sviluppare architetture e tecnologie di riferimento necessarie per accelerare le rispettive implementazioni di soluzioni 5G sia di rete che di periferia. Più precisamente, l'intento a fare quello di aiutare i costruttori a implementare soluzioni di Ran (Radio Access Network) virtualizzate e di reti aperte a radiofrequenza (OpenRan).

Nelle vRan, al posto dell'unità base di banda, tradizionalmente un processore di segnale digitale per il traffico voce e dati verso gli smartphone e viceversa, troviamo un software che funziona su hardware commerciale.

Google e Intel lavoreranno su vRan 5G che utilizzeranno la piattaforma applicativa Anthos di Google Cloud in abbinamento alle soluzioni Intel cloud-native. sulla stessa piattaforma, i due giganti utilizzeranno anche il modello di implementazione software OpenNess di Intel, ovvero un'appliance software di calcolo Mec (Multi-access Edge Computing), che consente a tecnologie altamente ottimizzate e performanti di integrare e gestire applicazioni e funzioni di rete con un'agilità di tipo cloud su ogni categoria di rete.