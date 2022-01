Arrow distribuisce le soluzioni di security di ProLion Le soluzioni di sicurezza di ProLion entrano nel listino di Arrow, per lo sviluppo di un canale di partner che promuovano, in articolare, la protezione dei dati per NetApp ONTAP Pubblicato il 26 gennaio 2022

Si arricchisce l'offerta di IT Security presente nel portafoglio di Arrow Electronics. Il distributore ha, infatti, recentemente siglato un accordo con ProLion, realtà focalizzata nella realizzazione di soluzioni per la sicurezza e la protezione dei dati. L'accordo prevede la distribuzione al canale dei partner italiani di tutte le soluzioni a marchio ProLion.

L'offerta ProLion si concentra sulle soluzioni per la protezione proattiva dei dati delle aziende, aiutandole a proteggere, ripristinare, gestire e accedere ai propri dati, in una logica che semplichi la gestione e garantisca la trasparenza e conformità dei dati stessi.

CryptoSpike è la soluzione di spicco di ProLion. Si tratta di una soluzione di sicurezza e governance chein grado di proteggere i dati aziendali, i quali rappresentano gli asset più importanti per ogni azienda. In particolare, CryptoSpike è in grado di assicurare una protezione proattiva contro qualsiasi minaccia Ransomware.

Michele Puccio, Country Manager di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in Italia

“L’inserimento di ProLion a portfolio rafforza la gamma della nostra proposta per la protezione dei dati e la sicurezza informatica e si integra perfettamente con altre soluzioni già offerte ai rivenditori di NetApp” ha commentato Michele Puccio, Country Manager di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in Italia.

Commento cui ha fatto eco Murat Bölükler, Regional Manager DACH & Italy di ProLion: "L’accordo con Arrow conferma che un numero sempre maggiore di imprese e di ogni settore, richiede soluzioni per contrastare il Ransomware, rispondendo ai crescenti problemi di sicurezza e alle molteplici violazioni dei dati in atto. Inoltre, la crescita di ProLion è guidata dalla solidità del nostro canale e vendiamo le soluzioni attraverso una rete altamente selezionata di distributori a valore, gestendo i service provider che sono focalizzati su ambienti ONTAP e che hanno competenze tecniche specifiche per realizzare soluzioni IT ai data center moderni”.