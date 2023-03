Arrow Electronics supporta i partner di canale sul segmento Pmi Il nuovo “team Commercial” lavorerà con i partner di canale per confezionare soluzioni rivolte alle piccole e medie imprese. Pubblicato il 13 marzo 2023 da Redazione

Arrow Electronics pensa alle piccole e medie imprese, o meglio ai partner di canale che operano sul segmento Smb (Small and Medium Business) Lo fa inaugurando una nuova squadra di lavoro denominata “team Commercial”, che lavorerà insieme ai partner di canale per confezionare soluzioni rivolte alle Pmi. La squadra è nuova in quanto unità operativa ma i suoi specialisti hanno esperienza alle spalle: sarà composta da esperti di vendita e tecnici specializzati che già operano all’interno di Arrow da anni.



Il loro lavoro si focalizzerà sui temi caldi della trasformazione digitale e della cybersicurezza e in generale sulle esigenze Ict che contraddistinguono la porzione di mercato più ampia del nostro Paese, quella delle piccole e medie imprese. Il distributore aiuterà i partner anche ad analizzare i trend di mercato e identificare le soluzioni più adatte a ciascuna esigenza. Inoltre metterà a disposizione dei partner di canale risorse di vario genere, dalla formazione, al supporto tecnico, ai servizi di marketing.

“Arrow, con la predisposizione di questo nuovo team, dimostra di essere consapevole sia dell'importanza del segmento Smb in Italia sia della crescente necessità di soluzioni di Digital Transformation e cybersecurity”, ha dichiarato Michele Puccio, country manager Italia di Arrow Enterprise Computing Solutions. “L’attenzione ai trend di mercato diventa un aspetto per noi sempre più rilevante, così come la capacità di poter offrire soluzioni su misura e un supporto efficace ai partner di canale nel loro percorso di sviluppo”.

Michele Puccio, country manager Italia di Arrow Enterprise Computing Solutions

Gli esperti di Arrow lavoreranno insieme ai partner di canale con l’obiettivo di “ridurre il tempo di acquisizione delle loro competenze utili a migliorare le strategie di go to market verso i clienti Smb”, ha fatto sapere l’azienda. Non si tratterà solo di velocizzare i tempi ma anche, spiega Arrow, di ribaltare il paradigma della vendita: anziché identificare i potenziali clienti in base ai prodotti in catalogo, si potranno proporre soluzioni in base alle esigenze del singolo contesto.