Aston Martin Cognizant Formula One in pista con la cybersicurezza Il team di Formula 1 di Aston Martin Cognizant Formula One ha scelto la tecnologia di SentinelOne per proteggere i propri dati e dispositivi connessi. Pubblicato il 05 marzo 2021 da Redazione

Si chiama Aston Martin Cognizant Formula One il team pronto a far gareggiare in Formula 1 il prestigioso marchio automobilistico reso iconico dai film su James Bond. In attesa del debutto in pista il 28 marzo in Bahrain, la squadra ha annunciato di aver scelto SentinelOne come partner ufficiale per la propria cybersecurity, come già fatto da Aston Martin Lagonda (con cui la collaborazione è ancora in corso). E per SentinelOne,azienda specializzata in rilevamento e blocco delle minacce in tempo reale, si tratta di una conferma.

La casa automobilistica, infatti, già nel 2018 ha adottato la piattaforma Singularity XDR (acronimo che sta per Extended Detection and Response) di SentinelOne per proteggere tutti i propri carichi di lavoro in cloud, i dispositivi IoT e le vetture Aston Martin, dotate di interfacce di connettività. Una scelta legata alle funzioni di intelligenza artificiale contenute in questa piattaforma, grazie alla quali – per usare una metafora – Singularity XDR reagisce agli attacchi con la velocità di un'automobile da corsa.

Nella Formula 1, così come in altri campionati di automobilismo e corse motociclistiche, l'attività di raccolta e analisi dei dati è diventata estremamente strategica, giacché consente agli elettronici dei team di cogliere ogni minima variazione di performance e di associarla alle variabili della pista, del settaggio e dello stile di guida. L'aver trasformato le vetture in dispositivi IoT connessi, tuttavia, comporta la necessità di proteggere le applicazioni, i workload e le vetture stesse dal rischio di attacchi informatici.

Il team di Aston Martin Cognizant Formula One gestisce un’elevata quantità di dati in un'infrastruttura complessa e dinamica. La tecnologia di SentinelOne garantisce una cybersecurity adattiva che blocca autonomamente, in tempo reale, le minacce rilevate. “La nostra sarà una partnership efficace, che fornirà miglioramenti di performance reali per il rendimento costante e in sicurezza del nostro team", assicura Lawrence Stroll, presidente dell'Aston Martin Cognizant Formula One Team.