Automazione e low-code, Appian aggiorna la piattaforma Portals Debuttano nuove funzionalità in Portals, piattaforma che permette di creare siti Web alimentati dal data fabric di Appian. Pubblicato il 08 marzo 2023

Si aggiorna la piattaforma di automazione dei processi di Appian, basata su workflow, Robotic Process Automation (Rpa), intelligenza artificiale, elaborazione intelligente dei documenti (Intelligent Document Processing) e interfacce Api integrate. La piattaforma comprende anche Appian Portals, strumento che permette di creare in low-code e gestire siti Web esterni, che connettono gli utenti ai dati e ai processi già basati sul data fabric di Appian.



La nuova versione di Portals introduce miglioramenti nella user experience, nella gestione dei dati, nell'automazione e nell'analisi dei processi. Tra le aggiunte c’è una funzionalità chiamata Start Process da Portals, che permette di avviare qualsiasi processo di automazione direttamente da un’interfaccia di Portals, abilitando l'orchestrazione di servizi AI, l'assegnazione di attività a persone o l'esecuzione di operazioni Rpa.

Una seconda aggiunta sono le query del data fabric di Appian da Portals: ora è più semplice interrogare e visualizzare i dati dei record dal data fabric di Appian nei Portali, senza la necessità di chiamate di integrazione complesse. Per migliorare la user experience, inoltre, è stato aggiunto in Portals un head bar utile per navigare tra le pagine del sito. Con l’aggiornamento odierno diventa anche più semplice apportare modifiche o creare repliche: con l'aggiunta di nuove azioni e raccomandazioni, Appian aggiorna proattivamente Portals e avvisa gli sviluppatori quando gli oggetti cambiano.

"Le imprese devono andare oltre le applicazioni che forniscono automazione solo a livello di task, e iniziare a implementare orchestrazioni di processi capaci di far collaborare esseri umani, sistemi e operatori digitali", ha dichiarato Michael Beckley, fondatore e Cto di Appian. "Appian fornisce il controllo sul processo end-to-end di cui le imprese hanno bisogno per progettare nuove soluzioni digitali, automatizzare processi complessi e ottimizzare le operazioni aziendali per guidare la crescita”.

Tra i clienti di Appian Portals spicca Aarp (già nota come American Association of Retired Persons), organizzazione che negli Stati Uniti conta 40 milioni di associati. “Avevamo bisogno di una soluzione che permettesse ai volontari di approvare e processare le applicazioni, rispettando tutti i nostri rigorosi standard di sicurezza. Abbiamo impiegato più di 18 mesi nella ricerca di una tale tecnologia ", ha raccontato Fisnik Shpuza, direttore workflow automation di Aarp. "Appian Portals ci ha fornito tutto ciò di cui avevamo bisogno. È sicuro, è funzionale, sembra una pagina Web di Aarp e connette tutti i dati in ingresso direttamente ai nostri processi".