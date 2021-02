Autonoleggio, LeasePlan a marce ingranate sul cloud Oracle LeasePlan Italia ha aggiornato la tecnologia usata per la applicazioni mission-critical alle ultime versioni e realizzato, in contemporanea, la migrazione sulla Oracle Cloud Infrastructure. Pubblicato il 02 febbraio 2021 da Redazione

La collaborazione tecnologica fra LeasePlan, operatore di autonoleggio internazionale, e Oracle è solida. Se è vero che squadra che vince non si cambia, è anche vero che la tecnologia si rinnova continuamente e richiede, di quando in quando, di fare qualche ritocco alle strategie messe in campo. Il caso di LeasePlan è un esempio perfetto di trasformazione resa possibile dal cloud. L’azienda multinazionale olandese, presente sul mercato da decenni, è oggi uno dei principali operatori nel settore del noleggio auto a lungo e medio termine (nuove e usate, in quest’ultimo caso con il marchio CarNext.com) e nella gestione di flotte aziendali.

Nel 2019 la filiale italiana della multinazionale ha avviato un progetto di rinnovamento tecnologico, scegliendo di restare fedele a Oracle ma allo stesso tempo di andare verso il futuro attraverso la migrazione sul cloud. Fin dal 2012 la tecnologia di Oracle, implementata on-premise, aveva veicolato molte delle applicazioni mission-critical di LeasePlan, come quelle per l’erogazione dei servizi di mobilità e di autonoleggio.

Alla fine del 2019 LeasePlan Italia ha deciso di rinnovare l'ambiente Oracle con l'upgrade dell'intera architettura e delle applicazioni Oracle all'ultima versione dei relativi componenti. E non solo: si è scelto di realizzare, in contemporanea, di abbandonare l’impostazione on-premise migrando le applicazioni su una nuova infrastruttura basata su Oracle Cloud Infrastructure (Oci).

La soluzione Oci è stata scelta perché in grado di assicurare diversi vantaggi, e in particolare l’uso di tecnologie all'avanguardia, una grande agilità e scalabilità on-demand, la capacità di garantire business continuity e conformità ai requisiti di sicurezza. Il tutto, inoltre, attraverso una tecnologia fruibile come servizio “out-of-the-box”. Dalla fase di kick-off del progetto, a fine 2019, si è giunti in pochi mesi a lanciare il nuovo sistema in produzione nel luglio del 2020.

“Il nostro business è in crescita”, ha commentato Carla Corazza, direttore information & communication technology di LeasePlan Italia. “I nostri clienti sono alla ricerca di nuovi prodotti e servizi di mobilità, i nostri driver meritano servizi di alta qualità e i nostri sistemi devono essere in grado di rispondere adeguatamente: garantire alte prestazioni, scalabilità e agilità in un'architettura solida e certificata. A pochi mesi dal go-live sul cloud di Oracle, il feedback degli utenti è positivo e siamo convinti di aver gettato le basi per costruire il nostro futuro”.

“Siamo a fianco di LeasePlan con la nostra tecnologia e le nostre persone,” ha aggiunto Matteo Carminati, technology director, Oracle Digital Italia. “Da anni LeasePlan ha sviluppato e utilizza tecnologie Oracle per la gestione e l’integrazione di dati, processi e portali. I nostri consulenti Oracle Consulting collaborano con LeasePlan per mettere a disposizione del loro business applicazioni sicure e affidabili, e supportarne la crescita con flessibilità e scalabilità”.