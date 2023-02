Axiante al fianco delle strategie data-driven, nuova divisione La nuova divisione “Data Driven” della società di servizi IT aiuterà i clienti a gestire e capitalizzare la continua crescita dei dati. Pubblicato il 21 febbraio 2023 da Redazione

Come noto, oggi le aziende di ogni settore sono alle prese con una crescente molteplicità di dati di ogni genere, strutturati e non strutturati, prodotti da diverse fonti (interne ed esterne) e distribuiti su più ambienti (on-premise e cloud). In questa proliferazione e complessità, può essere difficile gestire i dati e riuscire a trarne valore. Per questo Axiante ha deciso di espandere le proprie attività con nuova divisione aziendale battezzata “Data Driven”, che lavorerà proprio su questi temi.



“Le moderne organizzazioni devono fare i conti non solo con molti più dati, ma anche con dati molto più distribuiti”, ha commentato Romeo Scaccabarozzi, amministratore delegato di Axiante. “La maggior parte delle aziende ha compreso che questa situazione non è destinata a stabilizzarsi o a ridursi, ma anzi ad aumentare, e vuole iniziare sin da ora a far fronte a questa crescente complessità facendo affidamento su partner preparati. La business unit Data Driven nasce oggi con l’obiettivo di rispondere a questa esigenza, che sarà sempre più urgente nel prossimo futuro. Non si tratta di risolvere un problema contingente, ma di aiutare le aziende a progettare una strategia di lungo periodo per la gestione attiva e non passiva dei dati”.

Più che un system integrator, Axiante definisce sé stesso come un “business innovation integrator” capace di aiutare le aziende clienti a gestire meglio il proprio patrimonio di dati e a trarne valore – per esempio – con analytics predittivi e simulazioni di scenari. Questa esigenza è tanto maggiore oggi anche a causa dell’avanzata del cloud, che è sìcuramente uno strumento utile per aumentare la flessibilità e ridurre i costi dell’IT ma contribuisce anche a complicare le attività di raccolta, scrematura, analisi e gestione dei dati.

La nuova divisione Data Driven di Axiante lavorerà in squadra con i manager e i team IT delle aziende clienti nella definizione di strategie incentrate sui dati, offrendo servizi di consulenza e progettazione. “Più che di tante nuove tecnologie, le organizzazioni oggi hanno bisogno di aiuto per affrontare e vincere le sfide che dati sempre più distribuiti ed eterogenei impongono”, ha sottolineato Scaccabarozzi. “Axiante mette a disposizione delle aziende la propria expertise, con servizi di advisory su misura che aiutano le organizzazioni a progettare il proprio futuro nella gestione intelligente dei dati. Un approccio orientato al domani, non per subirlo ma per governarlo insieme”.