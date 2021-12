Axiante porta alle aziende la piattaforma di OneStream Software Il system integrator veicola sul nostro mercato la suite di Corporate Performance Management per consolidamento finanziario, pianificazione, rendicontazione, analisi e qualità dei dati finanziari. Pubblicato il 17 dicembre 2021 da Redazione

Axiante stringe una nuova alleanza per allargare la propria offerta: il system integrator lombardo veicolerà le soluzioni di OneStream Software, destinate alle attività di gestione finanziaria delle aziende. La sua è una piattaforma cloud di Corporate Performance Management che permette di misurare e gestire le prestazioni di un’azienda mettendo insieme consolidamento finanziario, pianificazione, rendicontazione, analisi e qualità dei dati finanziari.



Si tratta di una suite integrata, che elimina i rischi e le complessità derivanti dall’integrazione dei dati, dalla loro validazione e dalla riconciliazione contabile di molteplici prodotti, applicazioni o moduli. L’accordo stretto con Axiante permetterà a OneStream Software di estendere la propria presenza sul mercato italiano. Per le aziende clienti, sottolinea il system integrator, il vantaggio sarà quello di disporre di “un’ampia gamma di funzionalità, che superano i confini delle tradizionali attività di performance management e coinvolgono tutte le funzioni aziendali”.



“Siamo entusiasti, grazie ad Axiante, di poter estendere la nostra presenza anche in Italia”, ha dichiarato Eric Vidal, direttore Emea South di OneStream Software. “Ogni nostro partner segue una formazione rigorosa per assicurare la piena adesione all’obiettivo su cui siamo congiuntamente impegnati, ovvero quello di assicurare il 100% di successo al cliente. Siamo certi di poter rispondere perfettamente alle esigenze dei clienti su scala globale e, insieme, offriremo alle aziende una soluzione che elimina le inefficienze e permette ai Cfo di dedicarsi alle attività che supportano lo sviluppo del business”.



“In Axiante ogni giorno supportiamo la funzione Finance & Operations, creando un valore concreto per le aziende attraverso il miglioramento dei processi, la potenza del digitale e l’automazione”, ha commentato Marcello Visalli, partner e leader della divisione Stream di Axiante. “La partnership con One Stream ci consente di unire alla nostra expertise finanziaria e tecnologica le funzionalità uniche di una piattaforma performante di Intelligent Finance Platform, progettata per trasformare i dati in informazioni fruibili e superare le complessità finanziarie. Con il risultato di garantire ai nostri clienti flussi di lavoro guidati, velocità, accuratezza e qualità dei dati”.