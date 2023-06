Backup e sicurezza uniti nella data protection per Commvault Sfruttando capacità di machine learning, la società ha aggiornato l’offerta Metallic con funzionalità soprattutto orientate alla cybersecurity. Cresce la realtà italiana, in particolare la componente SaaS. Pubblicato il 26 giugno 2023 da Roberto Bonino

Negli ultimi anni, Commvault ha cambiato faccia, con l’intento di consolidarsi non più soltanto come specialista del backup, bensì come attore della data protection: “Abbiamo adottato un approccio più consulenziale e reso più ampia ed elastica l’offerta”, ha confermato la country manager Loredana Ferraiuolo. “A una corretta implementazione dell’ultima linea di difesa, occorre affiancare soluzioni che aiutino a prevenire soprattutto le esfiltrazioni, che stanno caratterizzando l’attuale espansione degli attacchi ransomware”.

In questa direzione, vanno le ultime novità presentate dal vendor. Prendiamo ThreatWise Advisor, estensione di una tecnologia già presente nel portafoglio d’offerta cloud Metallic. Se in precedenza le trappole per gli attaccanti andavano inserite manualmente dagli amministratori, con l’aggiornamento, grazie al machine learning, è la stessa soluzione a comprendere quali siano i dati da proteggere e determinare una scala di rilevanza sui contenuti e le difese da attivare. Di fatto, si tratta dell’integrazione di una tecnologia sviluppata dalla start up TrapX, acquisita nel 2020.

Altri strumenti vanno ad arricchire la componente di cybersecurity della proposizione di Commvault. Risk Analysis, in particolare, aiuta a scoprire e classificare i dati sensibili negli ambienti di archiviazione, consentendo agli amministratori di definire policy di messa in quarantena e di soppressione automatica, che si attiveranno in caso di attacco.

Loredana Ferraiuolo, country manager di Cammvault

Threat Scan, invece, va ad analizzare i backup per localizzare i data set crittografati, corrotti o sospetti, per poi far partire automaticamente Auto Repair come procedure di restore.

A supervisionare tutta la gestione dei dati sarà Cloud Command, una console unificata per tutte le soluzioni implementate, con telemetria completa e osservabilità degli indicatori chiave del software.

Le evoluzioni fin qui raccontate si muovono in linea con quanto proposto anche dai principali competitor di Commvault in particolare Veeam e Rubrik. Tutti stanno lavorando per integrare backup e cybersecurity: “Noi vogliamo concentrarci sul nostre terreno d’elezione”, ha però tenuto a precisare Domenico Iacono, presales manager per Italia e Iberia. “Non ci vogliamo certo sostituire agli specialisti del settore, anzi ci riteniamo complementari e lo dimostra la recente partnership siglata con Cyberark, che innesta nella protezione die dati quella degli accessi”.

Il nemico da sconfiggere, anche mettendo insieme diverse componenti tecnologiche, è soprattutto il ransomware, che continua a essere la principale fonte di preoccupazione per le aziende ei si manifesta con attacchi sempre più orientati all’esfiltrazione di dati, con relativa minaccia di pubblicazioni in caso di mancato pagamento di quanto richiesto. Qui si rivela una delle principali sfide che attendono la filiale italiana di Commvault, ovvero la maggior presenza nel settore della Pubblica Amministrazione, fra i principali bersagli proprio di questo tipo di minaccia: “Si tratta di un comparto nel quale andremo a concentrarci e abbiamo anche rinforzato l’organico per questo”, ha confermato Ferraiuolo. “Possiamo far leva sulle esperienze maturate in Italia con realtà come Enel o alcune delle più grandi banche nazionali”. Anche la recente e fruttuosa partecipazione a gare pubbliche per la fornitura del backup dovrebbe aiutare a perseguire il dichiarato obiettivo.

La filiale italiana è cresciuta lo scorso anno a due cifre, più che raddoppiando il dato globale, che parla di un aumento delle vendite pari al 6% su un valore complessivo di 784 milioni di dollari. La componente SaaS è ormai quella più rilevante (75% del totale) e la tendenza si conferma anche nel nostro Paese.