Barracuda sceglie da eBay il nuovo chief financial officer Dopo 13 anni di lavoro in eBay, Joe Billante diventa il nuovo direttore finanziario di Barracuda, società di cybersicurezza. Pubblicato il 21 dicembre 2022 da Redazione

Nuovo direttore finanziario per Barracuda, società specializzata in rilevamento delle minacce e protezione dei dati, della navigazione Web e delle applicazioni. Per il ruolo di chief financial officer ha scelto Joe Billante, un manager che vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore finanziario. Nella sua carriera ha guidato con diverse aziende nella trasformazione del business e nell’espansione internazionale.

Prima di entrare in Barracuda, Billante ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali in ambito commerciale, finanziario e analitico in eBay, dove ha lavorato per tredici anni. In precedenza, nel corso dei suoi undici anni in General Electric, ha avuto diverse responsabilità nella leadership finanziaria ed è stato anche Cfo per una divisione internazionale da un miliardo di dollari di GE Healthcare.

“Mentre le nostre soluzioni di sicurezza e gli ecosistemi di go-to-market continuano a crescere, siamo entusiasti di accogliere Billante nella nostra squadra, con la sua vasta esperienza in termini di strategia aziendale, integrità finanziaria, coinvolgimento degli stakeholder ed eccellenza operativa”, ha detto Hatem Naguib, Ceo di Barracuda. “Joe è un innovatore e condivide la nostra visione di business e l’impegno nei confronti del nostro team”.



“Sono molto orgoglioso di unirmi al team di Barracuda ed emozionato per le opportunità di business che si prospettano. Barracuda offre ai suoi clienti e partner le soluzioni necessarie per proteggere le loro attività in un contesto di sicurezza sempre più complesso”, ha commentato Billante. “Sono felice di prendere parte a una missione così importante e non vedo l’ora di lavorare con i nostri clienti, partner, collaboratori e stakeholder”.