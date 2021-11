Brevi è il miglior distributore IT secondo il sondaggio di Context L’edizione 2021 del ChannelWatch ha evidenziato l’impatto della pandemia sul canale e le dinamiche che proseguiranno anche nel 2022. Pubblicato il 03 novembre 2021 da Redazione

Qual è il miglior distributore IT? Secondo l’edizione 2021 dell’annuale sondaggio di Context, il ChannelWatch, il migliore è Brevi Distribuzione Informatica, un operatore attivo sul mercato da 38 anni e presente oggi in Italia attraverso una rete di una trentina di cash&carry. Da Context ha ottenuto il riconoscimento principale di Overall Distributor of the Year, ma anche tre award di categoria ovvero quelli di miglior distributore per il valore aggiunto, per il servizio ai clienti e per il retail.

“Credo che dietro questi quattro premi ci sia un unico filo conduttore: quello della relazione con i clienti, del rapporto di fiducia che abbiamo creato con loro e del servizio, che ogni giorno cerchiamo di migliorare”, ha commentato Giambattista Brevi, presidente e fondatore dell’azienda. “Il rapporto con la clientela è un punto fondamentale del nostro modello di business e vederlo riconosciuto da così tanti voti è sicuramente motivo di grande soddisfazione e orgoglio, ancora di più considerando il difficile contesto in cui questi voti sono maturati”.

Il ChannelWatch di Context è uno dei principali sondaggi online al mondo tra rivenditori IT, con una media di oltre settemila operatori che ogni anno contribuiscono all’indagine fornendo informazioni sulle decisioni di acquisto, sui problemi gestiti nella loro attività e sulle tendenze in atto nel canale. Una parte del sondaggio chiede ai rivenditori di ogni Paese di votare quale sia il miglior distributore dei rispettivi mercati.

Dall’edizione 2021 del ChannelWatch è emerso che la pandemia di covid ha influenzato pesantemente le dinamiche di mercato per i distributori, e l’onda lunga di questi effetti continuerà anche nel 2022, a detta di Context. I fattori che più influenzeranno il mercato tecnologico nei prossimi mesi sono le preoccupazioni ambientali dei consumatori e degli acquirenti IT B2B e i sostanziosi fondi stanziati dall’Unione Europea per lo sviluppo economico, che ammontano nel complesso a 1.800 miliardi di euro (buona parte dei quali sarà spesa per il digitale). Non va trascurata, poi, la perdurante crisi dei semiconduttori, che ancora sta rallentando la produzione di molte categorie tecnologiche.

“Siamo lieti di vedere Brevi vincere il ChannelWatch Distributor of the Year Award”, ha dichiarato Howard Davies, Ceo e cofondatore di Context. “È una testimonianza della resilienza di Brevi in tempi difficili e della loro dedizione nel servire il canale IT. La fiducia che Brevi ha costruito con i propri partner è essenziale per sviluppare e sostenere un canale IT sano, in grado di offrire eccellenza ai consumatori e alle aziende di tutto il mondo”. Con più di ottanta marchi a catalogo e oltre settemila referenze a listino, Brevi ha sviluppato nel 2002 un fatturato di 2020 milioni di euro.