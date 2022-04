Cambio al vertice di Ricoh Europe con Nicola Downing La manager subentra nel ruolo di chief executive officer a David Mills, che assume l’incarico di chairman. Pubblicato il 06 aprile 2022 da Redazione

Ricoh Europe guarda al futuro con la nomina di un nuovo Ceo. Anzi, di una nuova chief executive officer, che subentra a David Mills: è Nicola Downing, già responsabile delle attività di Erp di Ricoh nella regione Emea e direttrice non esecutiva per il mercato dei Paesi Bassi. Mills guadagna l’incarico di Ceo per l’Europa dopo una carriera all’interno di Ricoh di oltre 13 anni.



Avrà, ora, la responsabilità di definire lo sviluppo e la direzione strategica dell’azienda in Europa e di tutte le Operating Company nazionali. “Ricoh Europe è un’azienda leader nei servizi digitali”, ha dichiarato Downing. “Sono orgogliosa di poter ricoprire un ruolo determinante nel percorso di crescita. L’impegno e il talento dei dipendenti di Ricoh ci consentono di distinguerci e, anche in futuro, continueremo a guidare i cambiamenti in atto negli ambienti di lavoro per supportare i nostri clienti nella trasformazione digitale e nello sviluppo del business”.



In azienda dal 2008, e dal 2014 in qualità di Ceo, ora David Mills non abbandona Ricoh ma prende assume il ruolo di chairman, con l’obiettivo di “rafforzare ulteriormente le competenze dell’azienda nei servizi digitali”, sfruttando la competenza accumulata finora. “Sono felice che Nicola abbia ottenuto la meritata nomina di Ceo e sono certo che Ricoh Europe sia in ottime mani”, ha commentato Mills.