Cambio della guardia in Canon Italia con un nuovo AD Massimo Macarti ha deciso di ritirarsi lasciando il posto a un nuovo amministratore delegato, Andrea di Santo, ex di Siemens e di Hitachi. Pubblicato il 17 dicembre 2021 da Redazione

Alla guida di Canon Italia c’è un importante cambiamento: Massimo Macarti, amministratore delegato e presidente della filiale italiana dal 2017, ha deciso di ritirarsi. Dopo un periodo di affiancamento e transizione, il suo posto sarà occupato da Andrea Di Santo, manager proveniente da Siemens Italia.

Macarti termina così un lungo percorso professionale all’interno di Canon, cominciato negli anni Novanta nell’area Service e proseguito con ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale ed Emea, con incarichi che hanno spaziato dal marketing alle risorse umane. Dal 2017 ha ricoperto l’incarico di country manager della filiale italiana.

Il nuovo amministratore delegato entrerà ufficialmente in Canon dall’inizio del 2022. Di Santo ha alle spalle una laurea in Ingegneria Meccanica e un master in Healthcare Management, seguiti da esperienze professionali in diverse aziende tecnologiche, tra le quali Hitachi Industrials e Siemens Healthcare (per cui è stato anche amministratore delegato per l’Italia). Vanta, inoltre, comprovate doti di leadership strategica ed estese relazioni industriali acquisite attraverso attività di consulenza e partecipazione in diversi consigli di amministrazione.