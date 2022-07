Carla Masperi confermata alla guida di Sap Italia La nomina ad interim nel ruolo di country manager diventa ora un incarico stabile. Pubblicato il 25 luglio 2022 da Redazione

Alla guida di Sap Italia, per Carla Masperi è arrivata la conferma: dopo la nomina ad interim, sopraggiunta all’inizio dell’anno, la manager è stata confermata stabilmente nel ruolo di amministratore delegato. Più precisamente, Masperi era stata scelta per prendere in eredità le cariche di country manager per l’Italia e cluster lead, in corrispondenza del passaggio di Emmanuel Raptopoulos alla presidenza della regione Emea South di Sap.

“Sono orgogliosa e onorata per questa nomina”, ha dichiarato Masperi. “Stiamo vivendo un momento di trasformazione ed evoluzione tecnologica molto importante, forse il più importante dei nostri cinquant’anni di storia. Il mio impegno sarà di continuare a sostenere il successo dei nostri clienti nel loro percorso di innovazione e digitalizzazione verso il cloud. Un sostegno garantito da un portfolio di soluzioni ampio, senza uguali e garantito da un solido ed esteso ecosistema di partner. Verso l’interno il mio impegno sarà rivolto alla continua promozione di una cultura orientata all’innovazione e allo sviluppo dei talenti. Mi aspetta una sfida importante: guidare un’azienda fortemente centrata sul cliente, all’avanguardia nella gestione delle persone e che lavora giorno dopo giorno per promuovere attivamente la sostenibilità, l’uguaglianza e la diversità. Ma sono proprio questi gli aspetti che rendono questa sfida affascinante”.

La conferma nel ruolo arriva meritatamente, per Masperi, dopo due decenni (non consecutivi) trascorsi in Sap Italia: tra il 1996 e il 2006 la manager aveva lavorato nell’area vendite, per poi passare al ruolo di Cio all’interno di Ospedale San Raffaele per cinque anni, e infine rientrare in Sap nel 2012 con un percorso di crescita dall’area tecnica, alla direzione delle vendite, al ruolo di chief operating officer (per otto anni) e infine alla guida in qualità di country manager.



Sap è presente nel nostro Paese dal 1988. La filiale italiana attualmente conta oltre 800 dipendenti, oltre 10mila clienti attivi e circa 400 partner di canale.