Chip Intel Core i7-1195G7 e Core i5-1155G7, a tutta potenza I processori presentati al Computex assicurano velocità e prestazioni superiori, operando a frequenze di clock di 2,9 e 2,5 GHz. Presentato anche il modem Intel 5G Solution 5000. Pubblicato il 31 maggio 2021 da Redazione

Intel ha presentato al Computex i nuovi processori Intel Core i7-1195G7 e Intel Core i5-1155G7 di undicesima generazione, architettura Tiger Lake, appartenenti alla Serie U e destinati a laptop di prossimo debutto sul mercato. Computer che saranno particolarmente veloci e potenti: i nuovi chip, infatti, vantano rispettivamente una frequenza operativa base di 2,9 GHz su quattro core/otto thread e di 2,5 GHz, e possono arrivare in modalità turbo boost a 5 GHz e a 4,3 GHz.

A detta di Intel, questi processori assicurano alle applicazioni performance superiori del 25% rispetto a quelle garantite da comparabili chip della concorrenza (il riferimento è ai Ryzen di Amd). Assicurano, inoltre, un transcoding fino a otto volte più rapido e un raddoppio della velocità del video editing. Altre caratteristiche delle nuove piattaforme sono il supporto a memorie DDR4 fino a 3.200 Hz, la grafica Iris Xe integrata, la compatibilità con gli standard Wi-Fi 6/6E. Intel Core i7-1195G7 e Core i5-1155G7, inoltre, rientrano nelle specifiche della certificazione Intel Evo.

L’azienda di Santa Clara ha fatto sapere che, da qui alla fine dell’anno, arriveranno sul mercato più di sessanta nuovi notebook basati su questi processori, firmati da produttori come Acer, Asus, Lenovo ed Msi.

In occasione del Computex è stato presentato anche un modulo modem 5G per notebook, chiamato Intel 5G Solution 5000 M.2 e realizzato in collaborazione con MediaTek. Il modem supporta il 5G NR su bande di frequenza medie e sub-6GHz, nonché la tecnologia eSIM. In vista del lancio sul mercato (a bordo di futuri computer di Acer, Asus, Hp e altri produttori), Intel ha già stretto accordi con alcuni operatori telco, anche in Europa.