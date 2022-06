Cisco adatta AppDynamics alle infrastrutture cloud Anche lo strumento di analisi delle prestazioni applicative viene reso disponibile in modalità cloud based. Microservizi e container entrano nelle capacità di monitoraggio. Pubblicato il 20 giugno 2022 da Redazione

Seguendo una tendenza già avviata da tempo, Cisco sta cercando di accompagnare i propri clienti nei percorsi di modernizzazione delle infrastrutture e delle applicazioni verso il cloud. In questa logica, rientra l'aggiornamento più recente di AppDynamics, piattaforma di analisi delle prestazioni applicative, ora disponibile in modalità cloud.

lo strumento è progettato per offrire alle aziende capacità di osservazione sul comportamento delle applicazioni, allo scopo di poter prendere misure utili a rimediare a eventuali problemi di prestazioni. Nell'ultima release, adattata alle esigenze di infrastrutture con microservizi e container, la soluzione si spinge ad analizzare le applicazioni distribuite e cloud native. Il controllo avviene su tutti gli aspetti del funzionamento di un programma, dagli elementi transazionali al login, dagli eventi al tracking, comprendendo le reti, il database, lo storage, i container, la sicurezza e i servizi cloud.

Ai clienti di AppDynamics viene offerta la possibilità di passare alla versione cloud utilizzando i propri agenti di monitoraggio delle prestazioni o alimentare in contemporanea la nuova soluzione e quella tradizionale. Nella versione attuale, la piattaforma utilizza una serie di agenti e controller per monitorare le prestazioni del codice, dell'esecuzione e del comportamento delle applicazioni. Nell'ultima versione, è compreso anche il monitoraggio degli ambienti Kubernetes, nativamente su Aws, ma non ancora su Azure e Google Cloud Platform

Gli agenti sono implementati in tutto il contesto aziendale, dai terminali ai container fino ai dispositivi che contengono applicazioni interne. il sistema utilizza il machine learning per correlare le informazioni che provengono da differenti ambiti, allo scopo di comprendere meglio le performance delle applicazioni, il ruolo delle infrastrutture e l'identificazione rapida dei problemi. la soluzione si occupa anche delle analisi necessarie ai team It per capire le ragioni di eventuali malfunzionamenti e anche prevedere l'occorrenza di determinati problemi.

Per quanto riguarda le fonti di dati, AppDynamics si basa sul progetto open source Open Telemetry, ormai piuttosto affermato negli ultimi anni e utilizzato anche da altre aziende.