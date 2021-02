Cloud e reti di nuova generazione nella roadmap 2021 di Zyxel Chiuso un anno problematico e positivo allo stesso tempo, l’azienda ha avviato una nuova fase della propria attività. Wi-Fi 6 e 5G sono le aree più promettenti, mentre Nebula fa da asse portante per le soluzioni di cloud networking. Pubblicato il 25 febbraio 2021 da Roberto Bonino

Il biennio Covid che stiamo tuttora vivendo (sperando non debba protrarsi oltre) ha messo in ginocchio numerosi settori. Quello tecnologico rappresenta un’anomalia, perché le conseguenze dei lockdown e delle zone colorate nel Paese hanno in realtà spinto forzatamente le aziende a fare investimenti in questa direzione.

Per realtà come Zyxel, impegnata soprattutto nel mondo delle comunicazioni e della sicurezza, si potrebbe pensare che tutto sia filato liscio in questo lasso di tempo: “Non è esattamente così”, smentisce in parte Valerio Rosano, country manager Italia e Iberia di Zyxel Networks. “Se lo scorso marzo è stato il migliore di sempre, aprile ha controbilanciato in negativo i risultati. Per fortuna, da settembre in poi la ripresa è stata costante e abbiamo, quindi, chiuso l’anno con una crescita intorno al 20%”.

Le aspettative sono alte soprattutto per il 2021 che sta entrando nel vivo. Alcune tendenze tecnologiche sono destinate a consolidarsi, a cominciare dal Wi-Fi 6 e dal cloud: “Nel primo caso, stiamo assistendo a una delle transizioni più rapide che si siano mai viste nel settore, destinata a completarsi in diciotto mesi o poco più”, commenta Rosano. “Nel secondo, si sta già prefigurando la prossima grande mutazione dell’It, ovvero il pagamento a consumo, più vicino alle necessità in tempo reale dei clienti”.

A queste aree di concentrazione per Zyxel, si aggiunge la spinta sempre forte sulla sicurezza, amplificata dalla diffusione del lavoro remoto e dalle sue implicazioni, mentre lo sviluppo del 5G dovrebbe finalmente portare alla nascita dei primi servizi B2B.

Valerio Rosano, country manager Italia e Iberia di Zyxel Networks

Questo insieme di tendenze ha spinto l’azienda a definire un piano di crescita con orizzonte 2024 che prevede un raddoppio del fatturato attuale. La sicurezza resta, almeno in Italia, la prima fonte di introiti, ma Rosano indica quale secondo elemento portante Nebula, soluzione di gestione della rete totalmente in cloud, che può controllare da remoto tutti i dispositivi con o senza cavo su un singolo pannello. Nel 2021, si registrerà l’approdo sulla piattaforma della serie di firewall Usg Flex, cambiando lo scenario anche sul fronte della sicurezza: “L’Italia è oggi il primo paese al mondo per account su Nebula e abbiamo già migliaia di dispositivi gestiti da remoto”, rimarca Rosano.

Se il 2020 è stato un anno dedicato in modo particolare alla formazione, con un aumento del 30% del numero di corsi erogati e oltre 10mila iscritti complessivi, quest’anno Zyxel intende dedicare particolare attenzione ai partner (circa 1.300 in Italia), per i quali è stato da poco attivato il programma Zap, che comprende supporto pre e post-vendita, prodotti demo e promozioni, una specifica offerta formativa e l’apporto marketing per attività di lead generation: “La nostra ripartenza si baserà su filoni a forte impatto, a partire dall’integrazione fra sicurezza e cloud networking, ma anche su progetti verticali, come quello per il mondo hospitality che abbiamo appena avviato”, conclude Rosano.