Cloud e supercalcolo, offerta congiunta per Atos e Irideos Come parte del nuovo accordo, servizi di High Performance Computing saranno disponibili attraverso il data center Avalon 3, attualmente in costruzione. Pubblicato il 02 marzo 2022 da Redazione

Nuova alleanza italo-francese nel nome della trasformazione digitale: la transalpina Atos (107mila dipendenti e un fatturato annuo di oltre 11 miliardi di euro) ha siglato un accordo con Irideos, un fornitore di servizi IT che spaziano dall’hosting al cloud infrastrutturale, dalla cybersicurezza ai servizi gestiti, dalla connettività alla fornitura di soluzioni applicative. L’obiettivo è quello di proporre a imprese private ed enti della Pubblica Amministrazione un’offerta di servizi integrati e customizzati di cloud computing, hosting, connettività su fibra ottica, supercalcolo (High Performance Computing) e cybersicurezza.

All’interno dell’accordo, Atos si occuperà di realizzare e proporre soluzioni di connettività avanzata e cloud, mentre Irideos si focalizzerà sulla fornitura di soluzioni di High Performance Computing as-a-Service, erogate cioè tramite cloud. In particolare, l’infrastruttura di appoggio utilizzata sarà il data center di Irideos attualmente in costruzione, Avalon 3. Ubicato a Milano (in via Bisceglie), avrà la certificazione Tier IV dell’Uptime Institute e potr dunque promettere un livello di disponibilità del 99,99%. La struttura entrerà in funzione dal prossimo luglio.



“Siamo convinti che questo accordo, oltre a rafforzare l’offerta delle nostre aziende, contribuirà a favorire l’innovazione nell’intero sistema produttivo italiano ed europeo valorizzando e mettendo a sistema i differenti know-how di Atos e Irideos”, ha commentato Gaetano Rizzo, head of telco, media and technology di Atos Italia. “Le due aziende sono naturalmente allineate su numerosi temi che spaziano dalla sovranità europea alla definizione di nuovi standard ambientali nel mondo dei servizi Ict, per questo pensiamo che la partnership possa allargarsi a numerosi ambiti e rappresentare un ulteriore vettore di sviluppo per Atos e per Irideos”.



Atos e Irideos sono unite dal fatto di essere entrambe tra i membri fondatori della Alleanza Europea per i Dati, l’Edge e il Cloud, un’iniziativa lanciata lo scorso anno dalla Commissione Europea per promuovere lo sviluppo di servizi cloud interoperabili e intrinsecamente sicuri. “Le nostre aziende condividono la stessa volontà di supportare ed accelerare il percorso di trasformazione digitale di imprese e PA”, ha aggiunto Jeff Zakar, direttore vendite di Irideos. “La collaborazione tra Irideos e Atos ci consentirà di valorizzare al meglio le reciproche expertise e la peculiarità degli asset tecnologici, facendo leva sui pilastri dell’evoluzione digitale, cioè cloud e data center, con l’obiettivo di realizzare soluzioni efficaci e tecnologicamente all’avanguardia in grado di soddisfare e indirizzare, in modo ampio, le esigenze di innovazione delle imprese”.