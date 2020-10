Commercialisti, un webinar per capire come cambia la professione Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia organizza due webinar gratuiti, dedicati l’uno alla trasformazione dei commercialisti in figure simili al Cfo e l’altro all’intelligenza aumentata al servizio del revisore legale. Pubblicato il 19 ottobre 2020

La tenuta dell’economia italiana nel tempo del covid-19 dipende anche all’attività degli studi professionali, come quelli dei commercialisti. Durante il lockdown e in questi mesi di mobilità ridotta, il loro lavoro deve affidarsi più che mai a strumenti tecnologici che permettano di mantenere l’operatività e i rapporti con la clientela su standard elevati. Ma come? Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ci aiuta a far luce futuro dei professionisti italiani con due webinar gratuiti, titolati “Dopo il lockdown. Esiste uno spazio per il commercialista Cfo?” e “L’intelligenza aumentata al servizio del sindaco/ revisore.”

Il primo dei due, in programma martedì 20 ottobre dalle ore 10 alle ore 12, sarà occasione per parlare dell’evoluzione della professione del commercialista verso un ruolo sempre più consulenziale: una sorta di “chief financial officer” di riferimento per le aziende e i clienti che non hanno una figura di questo tipo all’interno della propria organizzazione. Di certo il Cfo rappresenta oggi per le aziende una figura chiave, alla quale sono richieste numerose competenze specialistiche sui temi dell’amministrazione, della finanza e del monitoraggio della situazione aziendale. Può il commercialista assumere questo ruolo? E per farlo, come può conquistare la necessaria fiducia dei clienti? Di quali tecnologie ha bisogno?

Tra i relatori, Leonardo Focardi, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Firenze, e Nicola Occhinegro, Ceo di Finanza.Tech, parleranno di temi quali la figura del Cfo nell’attuale contesto aziendale e normativo, l’analisi di bilancio per la diagnosi della crisi aziendale e le soluzioni alternative al prestito bancario. Il webinar servirà a confrontare le figure del commercialista e del Cfo aziendale per far emergere somiglianze e differenze, ma sarà anche occasione per illustrare le funzionalità dell’applicativo cloud di Wolters Kluver, Genya CFO. Saranno presentati molteplici esempi e applicazioni pratiche.

Il webinar in calendario il prossimo 30 ottobre, invece, discuterà di come l’intelligenza aumentata ed il machine learning possano velocizzare e rendere più efficiente ed efficace l’attività del revisore legale. In questo contesto verrà presentato il software Genya Revisya, che sviluppa attraverso l’intelligenza aumentata l’analisi comparativa preliminare, la valutazione del rischio, il calcolo della significatività, la selezione delle asserzioni rilevanti, i programmi di lavoro.

I relatori saranno Andrea Nasini, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Perugia, e Raffaele D’Alessio, professore ordinario di "Audit e revisione legale" all’Università degli Studi di Salerno. Per partecipare ai webinar di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è sufficiente iscriversi nella pagina https://software.wolterskluwer.it/eventi.