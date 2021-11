Comunicazione video con i clienti, Pexip acquisisce Skedify La soluzione di customer engagement di Skedify, unita alla piattaforma di Pexip, permetterà alle aziende di vari settori di migliorare la relazione con i clienti. Pubblicato il 15 novembre 2021 da Redazione

Il mondo della comunicazione video (piattaforme Ucc, applicazioni per videoconferenza) si unisce a quello del customer engagement, del coinvolgimento del cliente. Pexip, piattaforma di integrazione per le Ucc, ha annunciato l’acquisizione di Skedify, società belga che ha sviluppato una soluzione di customer engagement rivolta principalmente ai settori dei servizi finanziari, servizi pubblici e retail e alle risorse umane. Skedify permette di pianificare e veicolare degli “appuntamenti in video” e si integra con i sistemi Cms e Crm delle aziende.



Alla chiusura della transazione, entro fine mese, Skedify sarà completamente incorporata in Pexip. I due fondatori di Skedify, Ceo e Cto, hanno stipulato un contratto di lock-up di tre anni. Il compratore acquisirà il 100% delle azioni di Skedify BV, per un valore d’impresa di 8 milioni di euro, che sarà corrisposto in contanti e azioni.



Con l’aggiunta di questa piattaforma alla propria, Pexip potrà fornire una soluzione end-to-end per la comunicazione video, utilizzabile per prendere appuntamenti con clienti, prospect, fornitori. L’obiettivo è quello di fornire ai team che lavorano in front office una soluzione completamente integrata, utile per migliorare la lead generation e la produttività, nonché per migliorare l’esperienza dei clienti.



“Grazie alla sua piattaforma sicura e personalizzabile, Pexip è leader nel campo del videoconferencing, un risultato ottenuto anche grazie alla capacità di fornire soluzioni end-to-end che aiutano le organizzazioni a essere sempre più vicine ai propri clienti”, ha dichiarato Øystein Hem, Ceo ad interim e Cfo di Pexip. “Nel suo ruolo di solution partner di Pexip, Skedify ha già registrato un’importante crescita offrendo come soluzione singola la propria piattaforma integrata alle nostre funzionalità video. Con l’acquisizione di Skedify i nostri clienti condivisi disporranno di una piattaforma che integra direttamente la funzionalità di videoconferencing in una soluzione di gestione delle relazioni con il cliente. Siamo entusiasti di dare il benvenuto al team di Skedify”.



“Come produttori di soluzioni di sales engagement, abbiamo notato quanto sia strategicamente importante poter offrire una funzionalità video di gestione della relazione con i clienti ed è per questo che avevamo istituito una partnership con Pexip”, ha aggiunto Arne Bassez, Ceo di Skedify. “Il passo successivo è stata l’acquisizione di Skedify da parte di Pexip, che ci apre a nuove importanti opportunità di crescita. Alla luce delle già ottime relazioni tra i nostri rispettivi team, l’acquisizione è stata quasi un passaggio naturale e siamo felici di unirci a Pexip”.