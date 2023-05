Con il 5G arriveranno vantaggi anche per l'ambiente Il punto di vista di Massimo Basile, Head of Networks and Managed Services South East Mediterranean and Eurasia di Ericsson sulla convergenza fra sviluppo delle reti mobili e sostenibilità Pubblicato il 09 maggio 2023 da Redazione

Si conta già circa un miliardo di utenze 5G nel mondo a fine 2022. Le reti mobili sono in rapido sviluppo e con loro la mole di dati che circola. Esse oggi rappresentano circa lo 0,2% delle emissioni globali di anidrida carbonica e circa lo 0,6% del consumo di emergia elettrica. Secondo Massimo Basile, Head of Networks and Managed Services South East Mediterranean and Eurasia di Ericsson, il 5G può contribuire ad abbattere l'impatto della tecnologia sull'ambiente. L'articolo completo è pubblicato su Technopolis online.