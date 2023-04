Con TeamViewer Remote, tutto si può gestire a distanza Completamente rinnovata la piattaforma all’insegna della semplificazione di accesso e della sicurezza. Accesso, assistenza e gestione degli asset It possono avvenire indifferentemente onsite o da remoto. Pubblicato il 27 aprile 2023 da Redazione

TeamViewer ha deciso di rinnovare completamente la propria offerta e introdurre una nuova versione che propone accesso, assistenza e gestione da remoto degli asset It. Remote può essere utilizzato a partire da un client Web, che include le funzionalità utili per stabilire il gateway di comunicazione fra desktop e browser. Ma anche il percorso per l’utente è stato ripensato per renderlo più accessibile in pochi click.

In precedenza, le connessioni su TeamViewer si effettuavano attraverso nome utente e password. Ora, TeamViewer ha pensato di unire una maggior semplicità di connessione e caratteristiche rinforzate di sicurezza. Utente finale e helpdesk possono attivare una sessione di supporto con un processo simile a quello utilizzato per i meeting online. Il link di invito può essere condiviso su differenti canali, comprese email e WhatsApp. Il collegamento però può essere utilizzato una sola volta e poi viene disattivato. Chi vorrà mantenere un accesso tradizionale, comunque, potrà continuare a farlo anche per stabilire una connessine remota, con corrispondente visualizzazione in un menu separato.

Il costruttore punta l’attenzione sulla possibilità per gli utenti di identificare le richieste legittime di supporto remoto, evitando un utilizzo inappropriato della piattaforma. Gli addetti al supporto possono vedere la localizzazione geografica di partenza della connessione entrante e anche il dominio email. È anche possibile capire se si stia utilizzando una versione free o sotto licenza di TeamViewer.

Certamente obbligatoria è la creazione di uno user account, ma è possibile identificarsi attraverso profili esistenti su Microsoft o Google. In quest’ultimo caso, però, sarà richiesto di definire una chiave crittografica personale, per proteggere l’identità specifica collegata alla piattaforma.

Remote propone una visione globale di tutti i dispositivi e le applicazioni implementati, con informazioni in tempo reale sugli hardware, a partire da indirizzi Ip e sistemi operativi. Il software può essere messo in funzione da diversi dispositivi simultaneamente. Le installazioni distribuite in background, secondo TeamViewer, non dovrebbero causare alcuna interruzione per l'utente finale. Infine, in termini di gestione delle patch, la soluzione consente il rilevamento di vulnerabilità causate da software obsoleto.