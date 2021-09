Contact Center as a Service, Avaya scommette su Journey L’azienda specializzata in soluzioni Contact Center e Comunicazioni Unificate ha realizzato un investimento strategico per l’acquisizione di Journey, società del Colorado che è partner di Avaya DevConnect. Pubblicato il 13 settembre 2021 da Redazione

Nel mondo delle tecnologie per i Contact Center c’è bisogno di soluzioni per la gestione delle identità che siano veloci e affidabili. Come quelle di Journey, un’azienda di Denver, Colorado, la cui piattaforma permette agli operatori di contact center di chiedere gli utenti in forma digitale le informazioni necessarie l’identificazione personale (Personal Identifiable Information - PII), i pagamenti, le firme elettroniche e altro ancora. Sua è la tecnologia brevettata “zero knowledge”, che indirizza le informazioni ai sistemi di back-office per la verifica e l'azione prima di restituire i risultati agli agenti del contact center o ad applicazioni specifiche rivelando solo i dettagli necessari.

Questa piattaforma utilizza tecnologie biometriche multimodali, inclusa l'autenticazione facciale e vocale, Journey può confermare l'identità del cliente con una precisione del 99,9999% in meno di due secondi. Da Avaya, azienda specializzata in soluzioni Contact Center e Comunicazioni Unificate, è arrivato l’annuncio di un “investimento strategico” per l’acquisizione di Journey. I termini della transazione non sono stati resi noti. La transazione si è conclusa nel mese di agosto .

La piattaforma di identità digitale dell’azienda di Denver è stata integrata con le offerte Avaya OneCloud CCaaS (Contact Center as a Service) per consentire alle aziende di interagire e negoziare con i clienti in modo semplice e sicuro. Journey è anche partner del marketplace Avaya DevConnect. "L’innovativa tecnologia Zero Knowledge di Journey insieme alle piattaforme Avaya di Contact Center rispondono e risolvono le criticità legate alla customer experience e ai requisiti di privacy e sicurezza che oggi il servizio clienti deve poter garantire", ha commentato David Austin, GVP Avaya Corporate Development. "Questo investimento strategico in un partner del nostro ecosistema migliora la sicurezza, un aspetto chiave per i clienti globali, e integra un'innovazione tecnologica leader di settore nella piattaforma Avaya OneCloud".

"Per combattere l'aumento delle violazioni di dati e dei furti di identità la piattaforma Avaya OneCloud si dimostra una soluzione ideale che consente di accertare, valorizzare e gestire l'identità durante il percorso del cliente attraverso canali e dispositivi misti in modo da migliorare la customer experience e la sicurezza", ha aggiunto Brett Shockley, cofondatore e Ceo di Journey. "Accertando l’identità di un cliente tramite dati biometrici flessibili, piuttosto che facendo affidamento su password come la “pizza preferita o la mascotte del liceo”, riusciamo a combattere le frodi e al tempo stesso evitare rallentamenti nei servizi erogati dai contact center".