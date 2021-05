Crescita record per Cisco, la trasformazione continua La società ha annunciato i risultati finanziari dell’ultimo trimestre, superiori alle aspettative. Il fatturato cresce del 7% anno su anno, gli ordini del 10%. Pubblicato il 20 maggio 2021 da Redazione

Da un decennio Cisco non otteneva un incremento degli ordini del 10% anno su anno, come accaduto nel trimestre di febbraio, marzo e aprile, corrispondente al terzo quarter dell’anno fiscale 2021. Questo è forse il più notevole tra i numeri presentati ieri dall’azienda sinonimo di networking, ma in positivo spiccano anche il fatturato trimestrale di 12,8 miliardi di dollari, in salita del 7% anno su anno, e la crescita del 5% degli utili per azione. Prosegue, inoltre, la trasformazione del modello di business, sempre più orientato verso la vendita in abbonamento: l’81% del fatturato derivante dal software è stato realizzato così.

“Cisco ha avuto un ottimo trimestre, con una domanda forte per tutta l’offerta”, ha dichiarato il presidente e Ceo, Chuck Robbins. “Abbiamo fiducia nella nostra strategia e capacità di guidare la prossima fase della ripresa, mentre i nostri clienti accelerano l’adozione del lavoro ibrido, della trasformazione digitale, del cloud”. Robbins ha sottolineato anche la “continua, forte diffusione delle nostre offerta basate su abbonamento”.

Che per Cisco questo sia un momento di trasformazione lo si evince anche dall’intenso lavoro di sviluppo prodotto, sfociato nei numerosi annunci dati durante la Rsa Conference, e dalle tre future acquisizioni comunicate la settimana scorsa (Socio Labs, Sedona Systems e Kenna Security, società che si occupano rispettivamente di piattaforme per eventi digitali, automazione delle reti e analisi del rischio). Anche la filiale italiana attraversa una nuova fase, in seguito alla recente nomina di Gianmatteo Manghi nel ruolo di amministratore delegato.