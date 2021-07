CyberSec Services offre le soluzioni Group-IB per dar la caccia alle minacce Il fornitore di servizi di sicurezza gestita italo-svizzero include nell’offerta di Managed Detection and Response il Threat Hunting Framework di Group-IB. Pubblicato il 06 luglio 2021 da Redazione

Affidarsi a servizi di sicurezza gestita per il Managed Detection and Response (Mdr) può consentire alle aziende di affrontare con più serenità il rischio informatico, avendo la garanzia che qualcuno si stia prendendo cura delle proprie reti e applicazioni, difendendole anche dalle minacce più sofisticate. Secondo i calcoli di Mordor Intelligence, il giro d’affari del mercato dei servizi di sicurezza gestita si è attestato nel 2020 su un valore di 27,7 miliardi di dollari ed è destinato a crescere in modo impetuoso nei prossimi anni, con una previsione di 64,73 miliardi per il 2026. Una novità in quest’ambito riguarda CyberSec Services, fornitore di servizi di sicurezza gestita con sedi in Svizzera e a Milano: nella sua offerta debutta il Threat Hunting Framework di Group-IB, un insieme di soluzioni per il rilevamento e la risposta alle minacce.

CyberSec Services è il primo partner in Europa ad unirsi al programma di Group-IB per i Managed Service Provider incentrato sull’Mdr. “Avendo avviato di recente le proprie attività in quest’ambito”, spiega l’ufficio stampa, “CyberSec Services era insoddisfatta dell’articolato stack tecnologico necessario per fornire servizi Mdr: architetture costose e complesse, rapporti con più vendor difficili da gestire e modelli di business poco chiari. Group-IB ha supportato CyberSec Services attraverso il proprio programma Mdr mettendo l’azienda nella posizione di identificazione e reagire in maniera risolutiva alle minacce contro ambienti IT e OT”. Sulla base di questa prima esperienza, l’azienda ha deciso di aderire al programma per partner Mssp di Group-IB.

Potranno beneficiare della nuova offerta tutte le aziende italiane, oltre a quelle svizzere. Attualmente, fa sapere l’ufficio stampa di CyberSec, alcune “rilevanti organizzazioni italiane e svizzere facenti capo al settore dell’energia, dell’industria e dei servizi finanziari” si avvalgono già dei servizi di sicurezza Mdr gestiti con tecnologia di Group-IB. Tali servizi assicurano conformità alle regolamentazioni Finma vigenti nella Confederazione Elvetica.

Il Threat Hunting Framework di Group-IB è la una soluzione all-in-one per la protezione delle reti IT e OT. Assicura la difesa da vari vettori d’infezione, dalle email ai server, fino agli attacchi di supply chain. I partner possono gestire sia i clienti sia le soluzioni implementate attraverso una singola interfaccia, avendo tra i vantaggi quello di ridurre drasticamente i costi di eventuali integrazioni. I fornitori di servizi di sicurezza gestita possono anche avvalersi delle competenze dei team di CERT/SOC, informatica forense e risposta alle minacce di Group-IB, oltre che delle best practice di investigazione dei crimini informatici e incriminazione degli autori.

“In Group-IB abbiamo trovato il partner ideale per la nostra proposta di servizi atta a soddisfare le più diverse esigenze della nostra clientela”, ha commentato Alessandro Aresi, Ceo di CyberSec Services. “Le peculiarità di Group-IB sono la completezza del loro portafoglio e l’abilità di rendere le loro proposte compatibili e complementari ad un MSSP quale CyberSec Services”.

“Tolleranza zero verso i cybercriminali, questo è il nostro Dna”, ha aggiunto Giulio Vada, head of business development Italy di Group-IB. “Group-IB è un’azienda focalizzata sul canale, la nostra missione è garantire che i nostri partner MSSP / MDR e i loro clienti siano al sicuro. Sono estremamente fiero che CyberSec Services ci abbia accordato la propria preferenza. Il nostro obiettivo è trasmettere competenze e fornire i migliori servizi per la persecuzione delle minacce, consentendo loro di lottare con successo contro il crimine informatico”.