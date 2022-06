Cybersicurezza, da Kyndryl servizi gestiti con tecnologia Veritas Le due società propongono a quattro mani un’offerta di servizi di sicurezza gestiti, che spazia dal rilevamento delle minacce al backup. Pubblicato il 22 giugno 2022 da Redazione

Per aiutare le aziende a proteggere i propri dati in cloud con tecnologie di rilevamento e risposta alle minacce, backup e ripristino, Veritas Technologies e Kyndryl hanno stretto alleanza. La società di cybersicurezza (nata da Symantec) e il grande fornitore di servizi di gestione dell’infrastruttura (nato come spin-off di Ibm) proporranno un’offerta a quattro mani, pensata per le aziende che affrontano la transizione al cloud o che non sono soddisfatte delle attuali soluzioni di sicurezza adottate, e preferiscono affidarsi a servizi gestiti.



L’accordo prevede che Kyndryl fornisca ai clienti le tecnologie di protezione dati di Veritas come servizio completamente gestito e sotto la denominazione “Protection and Cyber Resiliency, Powered by Veritas”. In particolare, questa offerta includerà servizi di Security Assurance (gestione della sicurezza, delle strategie e del rischio, Offensive Security Testing, e gestione della compliance), di protezione Zero Trust (Identity & Access Management, sicurezza degli endpoint, sicurezza delle Reti, sicurezza di applicazioni e carichi di Lavoro, protezione dati e privacy, analytics, automazione e orchestrazione), e ancora operazioni di sicurezza e risposta (rilevamento dele minacce risposta agli incidenti, indagini) e servizi di Incident Recovery (ripristino, servizi gestiti di Backup, Hybrid Platform Recovery, progettazione e strutture per data center).



“Veritas e Kyndryl condividono l'impegno di aiutare le aziende a gestire il crescente patrimonio di dati durante la transizione al cloud, trasformando completamente il loro approccio alla protezione”, ha dichiarato Kris Lovejoy, global security and resiliency practice leader di Kyndryl. "Intendiamo sfruttare il valore delle tecnologie Veritas per sostenere le organizzazioni nella trasformazione digitale".

“La nostra partnership con Kyndryl”, ha aggiunto Mike Walkey, Svp global channels & strategic alliances di Veritas, “ci consente di affrontare le più grandi sfide che un'azienda può incontrare, come la persistente minaccia di attacchi informatici, incluso il ransomware, e la crescente complessità associata alla gestione della crescita esponenziale dei dati negli ambienti multi-cloud", ha affermato “Kyndryl sarà Platinum Services Partner di Veritas, abilitando l'implementazione, la migrazione e la fornitura dei servizi gestiti da Veritas. Grazie alle innovazioni e alla leadership di mercato di Veritas nella gestione dei dati, unite al portfolio di servizi di Kyndryl, potremo aiutare le più grandi aziende del mondo a gestire e proteggere i propri dati all'edge, nel cloud e on-premise".