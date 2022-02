Cybersicurezza e cloud: serve un approccio infrastrutturale Salvatore Marcis, technical director di Trend Micro, spiega in una pillola video come evitare i rischi connessi al passaggio al cloud. Pubblicato il 01 febbraio 2022 da Redazione

Come mettere in sicurezza il cloud? La domanda è cruciale, specie in un'epoca di "nuova normalità, in cui ancor più che in passato l'uso di infrastrutture e servizi cloud è diventato per le aziende una necessità. Ma se si trascura la cybersicurezza, la “corsa sprint” delle aziende verso il cloud potrebbe trasformarsi in un “percorso a ostacoli”.



Come affrontare il problema? Per evitare zone d’ombra è necessario adottare un approccio olistico e infrastrutturale alla sicurezza. Ce ne parla Salvatore Marcis, technical director di Trend Micro, in questa pillola video.