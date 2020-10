Da Kyocera nuova soluzione di scansione e acquisizione dati Kyocera Capture Manager (Kcm) si occupa dell'acquisizione, elaborazione, classificazione e instradamento di dati da tutti i tipi di documenti, siano essi cartacei o digitali, per ottimizzare i flussi aziendali. Pubblicato il 22 ottobre 2020 da Redazione

La quantità di documenti provenienti da fonti e in formati diversi che le aziende si trovano a gestire ed elaborare aumenta costantemente e la capacità di creare valore dalle informazioni rappresenta una sfida sempre più urgente per le imprese di qualsiasi settore. In questo viene in aiuto Kyocera Capture Manager (Kcm), una nuova soluzione per ottimizzare i flussi di lavoro aziendali attraverso l'acquisizione dei dati.

Kcm supporta le organizzazioni nell'automazione dei flussi di lavoro attraverso l'acquisizione, l’elaborazione, la classificazione e l'instradamento di dati da tutti i tipi di documenti, siano essi cartacei o ricevuti digitalmente via mail, web o mobile. La soluzione trasforma i dati noti “non strutturati” (informazioni che richiedono l’interpretazione umana) in “strutturati” (facilmente interpretabili dai sistemi IT), in modo che il contenuto dei documenti possa essere riconosciuto e inoltrato al sistema aziendale più idoneo. Grazie all'eliminazione dei processi manuali, come la lettura e la digitazione delle informazioni, è possibile dedicare più tempo ad attività importanti, ottimizzando i processi di business.

Una volta acquisito il documento, Kcm lo identifica e classifica in modo “intelligente”, estraendo le informazioni richieste e rendendo i dati pronti per l'elaborazione da parte di altri sistemi. L'instradamento dei dati avviene in modo automatico verso servizi di archiviazione online, come Google Drive, OneDrive for Business, SharePoint e Dropbox oltre a server FTP, server mail e cartelle.