Da Lexmark stampanti e multifunzione per le piccole e medie imprese L’azienda annuncia la disponibilità di due nuovi dispositivi a colori e di tre monocromatici della serie Go Line, ampliando l’offerta dedicata alle Pmi. I nuovi device offrono una velocità di stampa a colori di 24 ppm, portando quella in bianco e nero a 42 pagine al minuto. Pubblicato il 02 novembre 2020 da Redazione

Lexmark ha ampliato la gamma Go Line con l’introduzione di due nuovi dispositivi a colori e di tre monocromatici. Pensati per spazi ridotti e piccoli gruppi di lavoro, la nuova stampante C3426dw e il multifunzione MC3426adw a colori hanno bisogno di meno di sei secondi per la produzione della prima pagina, e hanno una velocità di stampa di 24 pagine a colori al minuto e 40 in bianco e nero. I due modelli sono inoltre dotati di stampa fronte e retro, touchscreen da 2,8 pollici e porta Usb frontale per stampa o scansione di documenti da un’unità esterna.

Leggere e compatte, le stampanti B3340dw B3442dw e il multifunzione MB3442adw monocromatici supportano fino a 42 pagine al minuto, connettività di rete e Wi-Fi, nonché la possibilità di aggiungere un vassoio da 550 fogli per tirature più ampie.

“I nostri nuovi dispositivi per le piccole e medie imprese sono leggeri, compatti e veloci, e offrono la qualità, le prestazioni e la sicurezza tipiche di Lexmark”, afferma Pietro Renda, Channel and Supplies Sales Director di Lexmark Italia. “L'ingombro ridotto rende questi device la scelta ideale per team di specialisti e piccoli gruppi di lavoro o per l’ufficio di un’azienda di piccole dimensioni. I telai in acciaio garantiscono durata e affidabilità nel lungo periodo, mentre il fusore a vita riduce al minimo la necessità di manutenzione e assistenza”.