Da Microsoft a Hevolus, nuova scommessa per Fabio Santini Dopo 21 anni in Microsoft Italia, diventa amministratore delegato di Hevolus, azienda pugliese specializzata in realtà virtuale e aumentata. Pubblicato il 25 luglio 2023

Nuova avventura professionale per Fabio Santini, che passa da Microsoft Italia a Hevolus, società pugliese di Molfetta che si occupa di realtà virtuale e aumentata. Santini ne diventa il Ceo, con l’incarico di estendere e portare sul mercato una piattaforma cloud nata per “democratizzare le esperienze immersive attraverso l'extended reality”, come spiegato dall’ufficio stampa di Hevolus.

Metterà a frutto un’esperienza più che ventennale in Microsoft, focalizzata prima sullo sviluppo e poi sull’area vendite e sulle attività rivolte al canale. Negli ultimi quattro anni Santini ha guidato la divisione Global Partner Solutions di Microsoft Italia, ruolo passato ora a Sara Anselmi. Il manager è anche membro dell’advisory board di Cosbi, membro del board di Blinkoo e direttore dell’Ocp Program in Artificial Intelligence della Graduate School of Management del Politecnico di Milano.



Con Microsoft, d’altra parte, Hevolus ha un rapporto consolidato, essendo un fornitore e un Gold Partner internazionale della società di Redmond per le soluzioni di realtà mista. Hevolus sviluppa software per la creazione di esperienze phygital (fisiche e digitalil), accessibili anche da browser e destinate a vari ambiti, tra cui il commercio e l’istruzione. Tra i suoi clienti spiccano Microsoft, Enel, Accenture, Fondazione Cdp, Wurth, Infratel, Salvatore Ferragamo e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.



“Sono orgoglioso e onorato di poter guidare Hevolus in questa nuova fase della sua storia, che ci vedrà affrontare sfide molto interessanti, in Italia e all’estero, per portare a un nuovo livello la digitalizzazione delle imprese e la diffusione delle piattaforme di extended reality”, ha affermato Santini. “Negli anni ho seguito l’azienda con interesse, non solo per la sua collaborazione con Microsoft ma anche per le potenzialità che ho sempre pensato avesse. Entro a far parte di questa squadra per mettere a disposizione la mia esperienza e la mia passione per la tecnologia a tutto tondo”.

"Sono felice di dare il benvenuto a Fabio Santini da parte di tutta Hevolus, l'azienda a tutti i livelli non vede l'ora di iniziare a lavorare con lui per raggiungere nuovi e importanti traguardi", ha commentato Antonella La Notte, presidente esecutivo di Hevolus. "La nostra è una realtà che ha l'innovazione al centro del proprio modo di vivere e operare e questo riguarda ogni suo aspetto, in primis quello della leadership. L'arrivo di un professionista della caratura di Fabio ci consentirà di puntare a obiettivi sempre più ambiziosi".