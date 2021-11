Da Palo Alto una specializzazione per Mssp su detection e response Disponibile per i fornitori di servizi gestiti una specializzazione Cortex eXtended Managed Detection and Response (Xmdr) e incentrata sulla soluzione di detection e response Cortex XDR 3.0. Pubblicato il 18 novembre 2021 da Redazione

Rilevare, analizzare e rispondere alle minacce informatiche su endpoint, rete e cloud è una delle specialità di Palo Alto Networks. Ora l’azienda californiana vi dedica una nuova specializzazione di canale, chiamata Cortex eXtended Managed Detection and Response (Xmdr) e incentrata sulla soluzione di detection e response Cortex XDR 3.0. Rivolta agli Mssp (managed security service provider), questa specializzazione consentirà loro di offrire ai propri clienti nuovi servizi di sicurezza gestiti e di proporsi come un vero e proprio Security operation center.



La nuova specializzazione nasce, a detta di Palo Alto, dalla “forte richiesta della soluzione di detection e response Cortex XDR 3.0”, che è attualmente già usata da 74 delle aziende Fortune 100. Il programma è in grado di identificare la causa principale, la portata e la traiettoria di un attacco per attuare una risposta mirata. La versione 3.0, rispetto alle precedenti, ha esteso l’attività di ricerca e reazione alle minacce considerando anche quelle basate su cloud e sulle identità.



"Proteggere un'azienda è una missione molto complessa. Le organizzazioni riconoscono la necessità di un efficace strumento di detection e response per rete, endpoint e cloud, ma spesso hanno bisogno di aiuto per gestire l’implementazione”, ha commentato Karl Soderland, senior vice president, Worldwide Channel Sales di Palo Alto Networks. "La specializzazione Cortex XMDR fornirà ai clienti la tranquillità di sapere che i servizi che stanno scegliendo colmeranno le lacune di sicurezza e alleggeriranno il carico di lavoro, consentendo ai team di sicurezza di concentrarsi sulle minacce più critiche".



Per ottenere la specializzazione, per i partner è necessario avere analisti Soc/threat hunter certificati Cortex XDR nel team, disponibili 24/7, con abilitazione tecnica e commerciale ed esami di specializzazione superati. I partner Cortex XMDR specializzati mettono a disposizione analisti esperti, processi operativi consolidati e supporto clienti. Attualmente hanno già ottenuto l’attestato di specializzazione su Cortex XDR 3.0 una quindicina di partner Mssp, tra cui CriticalStart, Orange Cyberdefense, PwC e Trustwave.