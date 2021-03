Da Turck Banner nuovi sensori radar per l'IoT industriale La nuova gamma LRS510 racchiude sensori LRS compatibili con IO-Link, adatti per monitorare livelli di riempimento e altri parametri in numerosi campi industriali. Pubblicato il 09 marzo 2021 da Redazione

Il mondo dei sensori applicati all'industria è sempre più ricco e sofisticato. Lo dimostrano i nuovi sensori per la misurazione dei livelli di Turck Banner , la gamma LRS510 , indicati per serbatoi e silos con profondità compresa fra 0,35 e 10 metri. Si tratta di sensori radar della serie LRS compatibili con IO-Link , in grado si svolgere diverse funzioni di analisi dettagliate, in precedenza disponibili solo sui sensori radar di alta gamma usati nell'industria di processo.

Questi componenti si fregiano degli standard IP67/69K , quindi non possono essere danneggiati da polvere, vento o luce. Sono perciò particolarmente indicati per applicazioni impegnative, come quelle di automazione industriale per esempio, nelle quali i sensori ottici e quelli a ultrasuoni risultano inadatti proprio per l'esposizione a fattori come polvere, vento e luce.

La nuova gamma di Turck Banner trova ideale applicazione anche in altri campi industriali quali l’ingegneria meccanica, l’impiantistica, l’industria automobilistica, quella alimentare e quella farmaceutica . L'assenza di un'asta metallica di guida, tra l'altro, favorisce l'utilizzo in aree a particolari esigenze igieniche e semplifica la messa in servizio.

Sui sensori sono presenti un touchpad con pulsanti capacitivi e un cappuccio frontale traslucido, che si basa sullo stesso concetto della piattaforma del sensore Fluid 2.0 di Turck Banner e consente l'emissione di valori di distanza, livello e volume . Si può scegliere tra la configurazione con due uscite di commutazione e quella con un'uscita di commutazione e un'uscita analogica.